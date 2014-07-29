全球金属：若上诉获胜，LME仓储新规可望迅速落实

路透伦敦7月28日 - 金属市场消息人士说，如果伦敦金属交易所(LME)本周在上诉听证会中胜诉的话，可能会加快实施其严格的仓储新规来缩短提货等候时间。

但即便LME在这场与俄铝 的官司中败诉，为加速LME全球仓储网络金属交付而推出的新规定，也可能在另外一个谘询期结束后在年底生效。

双方的争议在于LME所提出的改革方案，这些措施原定要在4月实施。新规要求仓库拥有人对外金属交付量至少需和进库量相等，但俄铝担心此举将导致供应涌入市场并抑制铝价。

在一些LME仓库中，铝的工业买家最长得等上两年才能获得金属交付，LME新规希望能将提货等候时间降至最多50天。

3月时一项有利于俄铝的法官判决，让LME新规受阻。