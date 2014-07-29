全球金属：若上诉获胜，LME仓储新规可望迅速落实

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透伦敦7月28日 - 金属市场消息人士说，如果伦敦金属交易所(LME)本周在上诉听证会中胜诉的话，可能会加快实施其严格的仓储新规来缩短提货等候时间。
但即便LME在这场与俄铝 的官司中败诉，为加速LME全球仓储网络金属交付而推出的新规定，也可能在另外一个谘询期结束后在年底生效。
双方的争议在于LME所提出的改革方案，这些措施原定要在4月实施。新规要求仓库拥有人对外金属交付量至少需和进库量相等，但俄铝担心此举将导致供应涌入市场并抑制铝价。
在一些LME仓库中，铝的工业买家最长得等上两年才能获得金属交付，LME新规希望能将提货等候时间降至最多50天。
3月时一项有利于俄铝的法官判决，让LME新规受阻。
LME提出上诉要求撤销该项判决，听证会将在周二和周三举行。(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%