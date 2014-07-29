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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 09:26 BJT

永安期货：中国期指仓量齐增，多空分歧升级

以下内容节选自7月29日的《期货日报》：

周一，股指期货继续上涨，主力IF1408合约收盘报2336.4点，涨幅3.19%。期指四个合约总成交量日增330848手至990968手，已超越上周四创阶段新高；总持仓增加9011手至177939手，再次站到17万手上方，成交持仓比升至5.57，为近一个月新高。期指价格创新高的同时，仓量齐增，说明近期期指已经形成突破行情，向上趋势确立。

主力合约方面，IF1408持仓量较上一交易日增加6345手至109968手，成交量放大288004万手至891896手，主力成交持仓比为8.11，月内低点2.30。期指其他合约量能也出现扩大，IF1409、1412合约成交量分别增长73%、76%，而IF1503合约成交量放大2.40倍。指数强势上涨，量能飙升的同时持仓量放大，可以说，期指目前已经显露出超买信号。

基差方面，从上周一开始，期指四个合约与沪深300指数价差开始拉大。上周五，主力合约已存在期现套利的机会。周一，除IF1503合约升水继续扩大至52.70点外，其他三个合约升水程度小幅缩窄，套利或套保的力量介入使得期指带动沪深300现指走强，后市价差将逐渐回归。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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