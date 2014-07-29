《交易视点》中国转债估值推升阶段已结束，震荡调整风险加大--中金

路透上海7月29日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，转债估值推升阶段早已在6月底结束，待蓝筹股宣泄之后，加上下一轮IPO重启，经济增长“预期差”消失，届时震荡调整风险又可能增大。

短期有增持需求投资者可以关注平安、非金融大盘、国电、同仁正股、东方等，低价转债不排除存在补涨机会。成长是永恒的题材，久立、齐翔等稀缺小盘品种短期表现未必很强，但如果受到创业板调整的冲击，建议投资者重新把握增持机会。

**市场回顾**

过去的一周，IPO打新扰动影响并未出现，反而成为低吸力量增持的时间窗口。伴随PMI数据发布、沪港通概念发酵、降低社会融资成本及房地产松绑等消息，板块行情从创业板过渡到蓝筹股，沪指时隔三个月终于突破2,100点，当周累计涨幅达到3.27%。

转债在正股的驱动下上扬，量能放大，大盘转债表现不俗，转债指数收获了1.58%的周回报。其中国金、平安、南山位列上周涨幅板前三位，令我们备受鼓舞。

**多数投资者看好未来短期走势**

我们在上周进行了2014年8月期转债市场问卷调查。问卷显示，高达84%的投资者选择看好转债市场未来一个月的走势。从背后的驱动力来看，投资者除对股市抱有期待之外，对转债估值也颇有信心。

我们重申此前的逻辑，上半年“宽货币、紧信用、缺存款”，下半年“宽货币在向宽信用转变”，经济预期好转带来风险偏好上升，利好权益资产。存量博弈特征仍然明显，表现在大、小盘板块出现跷跷板效应，其中海外资金流入及其预期对低估值蓝筹股及风格转换起到了激活的作用。

本轮上涨仍是反弹行情，但短期仍有可为，把握板块轮动和节奏比预测股指表现更有意义。我们再次重申市场热点已经从前期的“题材+小盘”转向了沪港通主线。

但我们对转债估值的看法比调查问卷要更为谨慎，估值推升阶段早已经在6月底结束。待蓝筹股宣泄之后，加上下一轮IPO重启，经济增长“预期差”消失，届时震荡调整风险又可能增大。后续来看，平安、非金融大盘、国金、久立、齐翔、南山、国电、重工、东方、同仁（正股）仍有较高关注价值。

**债基二季度增持转债**

债基二季报已经披露完毕，简要总结如下：债基规模和杠杆率方面，净值规模延续收缩之势，杠杆率则明显提升。债基资产净值规模不增反降，赚钱效应并没有带来规模扩张，导致整体杠杆水平继续被动提升。

资产配置方面，债基在二季度增持信用债、转债，降低现金和利率债比率，与前期路演感受接近。

具体到转债品种，债基整体持有转债市值规模上升，在转债市场中的份额占比也微升。究其背后的原因，主动增持为主，价格上涨、新券上市为辅。债基转债仓位平均值和3/4分位值分别为10.7%、23.8%。

个券方面，基金重仓持有个券仍然是平安、非金融、中行等个券，平安、徐工、久立被大举增持，而工行、隧道等遭遇明显减持。

启示与展望：1、我们在5月下旬开始建议增持转债；2、转债需求层面仍依赖存量资产调整；3、个券上平安、南山、久立等被增持与我们的判断相吻合，但对徐工走势估计不足。

**个券点评**

东方转债：基本面和转债条款均缺少亮点，转债规模略大，且一级市场获利丰厚、减持压力较大等，导致上市定位低于预期。建议少量增持博弈核电题材。

南山转债：近期先后受益于交易所高收益债行情和铝价持续上行双轮推动。转债涨至面值之上，且沪铝可能遭遇短期瓶颈，转债走势可能从单边上涨转为震荡。考虑到转债对正股稀释率很高，正股如果继续上涨，转债估值将快速压缩，建议投资者逢高部分止盈。但基于对行业改善和汽车板概念的期待，及转债较高的到期收益率，我们对其中长期表现看法仍偏正面。

同仁转债：仍看好沪港通概念和《中医药法》征求意见稿出炉对正股的刺激。但转债估值水平较高，受益程度和可操作性有限，依然更看好其正股。(完)