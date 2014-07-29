更新版1-日本经济：劳动力需求旺盛，家庭支出显露复苏迹象

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
5月时家庭支出较前月减少3.1%。4月时家庭支则出因消费税上调影响而骤减13.3%。
6月所有家庭支出较上年同期减少3.0%，降幅低于市场预估中值3.8%。
6月零售销售较上年同期减少0.6%，降幅略大于路透调查分析师预估的下降0.5%，5月零售销售较上年同期下降0.4%。相比1997年上次上调消费税引发的零售销售降幅，本次减速较为和缓。
日本政府4月1日将消费税率从5%调升为8%，以支应日益增加的社会福利成本。
分析师预计日本经济受消费税上调影响，第二季将出现萎缩，7月一份路透调查预测第二季经济料较前季下滑1.4%。
但当前季度日本经济预计将成长0.6%，因消费者支出可望从增税的效应中复苏，且政府刺激性支出支撑内需。(完) (编译 张荻/石冠兰 审校 张涛/张若琪)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%