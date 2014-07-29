更新版1-日本经济：劳动力需求旺盛，家庭支出显露复苏迹象

5月时家庭支出较前月减少3.1%。4月时家庭支则出因消费税上调影响而骤减13.3%。

6月所有家庭支出较上年同期减少3.0%，降幅低于市场预估中值3.8%。

6月零售销售较上年同期减少0.6%，降幅略大于路透调查分析师预估的下降0.5%，5月零售销售较上年同期下降0.4%。相比1997年上次上调消费税引发的零售销售降幅，本次减速较为和缓。

日本政府4月1日将消费税率从5%调升为8%，以支应日益增加的社会福利成本。

分析师预计日本经济受消费税上调影响，第二季将出现萎缩，7月一份路透调查预测第二季经济料较前季下滑1.4%。