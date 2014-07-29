修正-《外汇专栏》欧盟若加强对俄罗斯制裁，欧元可能亦受其害

(修正小标下第三段和第五段措辞，以明确文意)

撰稿 Neal Kimberley

路透伦敦7月28日 - 欧元兑美元 还有得跌--欧盟若因为乌克兰问题对俄罗斯实施全面制裁，受伤的将不仅仅是俄罗斯经济。

预计欧盟成员国将于周二作出决定。由于欧洲与俄罗斯在贸易、银行和能源领域存在千丝万缕的联系，这意味着若俄罗斯受到制裁，欧元区的日子也不会好过，欧元当然更要深受其害。作为欧元区经济的火车头，德国已经觉得不爽了。

俄罗斯在2013年德国最重要的贸易伙伴中可能只排第11位，然而今年前四个月德国对俄出口已下滑14%。

按照一家企业游说团体的说法，这样的下滑已经让2.5万个工作岗位岌岌可危。而随后又发生了马来西亚航空一架客机于7月17日在乌克兰上空被击落的事情，促使欧盟考虑新的制裁举措。

欧盟全面制裁可能让德国的实际经济活动和企业信心都受到打击。目前德国经济已出现放缓苗头。

这可能引起欧元进一步走软。由于美国经济复苏步伐快于欧元区，且美国联邦储备理事会(美联储)的货币政策前景也不同于欧洲央行，因此欧元兑美元已经处在八个月低点附近。

位于慕尼黑的德国经济智库Ifo周五公布，根据7月4-24日调查结果编制的7月企业景气判断指数呈现下滑，部分要归因于地缘政治忧虑。

从下列图表可以清晰看出欧洲与俄罗斯贸易联系的紧密程度：

link.reuters.com/jup77v

link.reuters.com/rup77v

link.reuters.com/gaf87v

欧洲银行业对俄罗斯的风险敞口规模庞大，因此可能会因这些制裁举措而遭受附带伤害。根据国际清算银行(BIS)的数据，截止2013年9月末，海外银行向俄罗斯发放的贷款达2,420亿美元，其中欧洲银行业贷款达1,840亿美元，占总数的76%之多，因此可谓利害攸关。

**能源**

如果出现风吹草动，表明关系恶化将影响俄罗斯对欧盟的能源供应，应意味着欧元兑美元会加快下跌。从贸易关系来看，美国的相关利害要小得多。何况该国还安享着廉价页岩油气的益处。

美国也有可能期望欧洲盟友不计经济代价采取行动。

美国国务院不会忘记，美国因波兰1981年12月13日宣布戒严而对苏联进行制裁时，欧洲经济共同体并未跟进。

7月21日，英国财政大臣欧思邦表示，英国准备承受进一步制裁俄罗斯所造成的经济损失，因为无动于衷的代价更大。

德国财长朔伊布勒周末发表了类似观点。德国周日画报援引他的讲话报导称，德国应优先考虑和平问题，而非经济问题；若有必要同意采取更严厉的制裁举措。