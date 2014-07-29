日本经济：出口环境将逐步改善，但不确定性仍存--央行委员石田浩二

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京7月29日 - 日本央行审议委员石田浩二周二表示：
* 日本经济继续温和复苏
* 出口继续缺乏动能
* 日本企业将生产转往海外等结构性因素，可能是出口疲软的部分原因
* 资本支出预计将呈现温和增长的趋势
* 下月公布的第二季GDP数据可能出现负增长，但经济料仍保持成长动能
* 4月消费税上调的影响可能将逐步减弱
* 就业市场形势对于家庭支出能否保持强劲，可能至关重要
* 将会详细评估，企业是否越来越多地通过提价将成本转嫁给消费者
* 出口环境将随着全球经济成长的加快而逐步改善，但不确定性依然存在
* QQE政策正在对市场产生预期的影响，10年期日本公债收益率仍在极低水平
* 不宜只根据核心CPI数据判断日本央行的物价目标是否实现，必须考虑其它数据以判断整体物价趋势。(完)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2