日本经济：出口环境将逐步改善，但不确定性仍存--央行委员石田浩二

路透东京7月29日 - 日本央行审议委员石田浩二周二表示：

* 日本经济继续温和复苏

* 出口继续缺乏动能

* 日本企业将生产转往海外等结构性因素，可能是出口疲软的部分原因

* 资本支出预计将呈现温和增长的趋势

* 下月公布的第二季GDP数据可能出现负增长，但经济料仍保持成长动能

* 4月消费税上调的影响可能将逐步减弱

* 就业市场形势对于家庭支出能否保持强劲，可能至关重要

* 将会详细评估，企业是否越来越多地通过提价将成本转嫁给消费者

* 出口环境将随着全球经济成长的加快而逐步改善，但不确定性依然存在

* QQE政策正在对市场产生预期的影响，10年期日本公债收益率仍在极低水平