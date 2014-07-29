版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 09:43 BJT

标题新闻：马自达将结束与福特汽车合作生产乘用车，接手福特在泰国的组装生产线--日经

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐