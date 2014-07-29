更新版 1-中国公开市场：流动性改善正回购再出山，精细调控月内资金料维稳

* 随着流动性改善正回购再度出山

* 但操作量不敌到期，单日现净投放

* 货币政策处于观察期，月内资金料维稳

* 周四正回购可能续做旨在为后期平滑资金 (新增市场评论和背景)

路透北京7月29日 - 中国央行周二再度重启正回购操作，规模150亿元人民币，但仍不敌到期致公开市场单日小量净投放。业内人士指出，随着短期扰动因素渡过，流动性已获改善并为恢复正回购创造了条件。

他们并表示，在一系列定向宽松举措出台后，货币政策处于观察期；未来一段时间，监管层仍将精细调控，将资金的量和价格维持在一个合意水平；月底前流动性有望维稳，周四正回购存在续做可能，旨在为后期平滑资金。

澳新银行环球市场部中国经济师周浩表示，尽管重启正回购令市场稍感意外，但近期有关中国央行进行PSL操作的消息，让市场仍保持相对平稳，预期整体市场流动性情况不太可能趋紧。

“今天早晨我们也了解了一下，资金面还是比较松的，所以正回购重启算是预期之中，央行还是延续前期的态度，资金实质紧了(正回购)就停一停，松了就做一点。”华中一券商交易员称。

上述交易员并认为，货币政策仍在观察期内，一系列的定向宽松政策落地后，央行在稳增长和调结构中寻找平衡点。

公告显示，央行稍早进行了150亿元人民币28天正回购操作，中标利率持平于4.00%。今日有200亿元的正回购到期，据此计算，公开市场单日净投放为50亿元。

随着新股IPO申购资金陆续解冻，中国银行间资金面压力不断缓解，周二主要回购加权利率 大多回落。

面对新股密集发行等扰动，央行上周在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时辅以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。

据路透计算，本周公开市场有300亿元正回购到期，无央票到期。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。不过自4月下半月起，即只有28天期正回购，期间在6月26日及上周分别暂停过例行操作。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 150

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 300

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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