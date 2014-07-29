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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 09:43 BJT

中证网：冷门品种沪铅大涨，有色金属炒作或近尾声

以下内容节选自7月29日的中证网：

沪铅的暴涨行情成为近期大宗商品市场的一抹亮色。最近两个交易日，沪铅1410合约急速上涨，累计涨幅高达8.56%，成交量也大幅放大。

分析人士指出，此前有色金属轮番上涨，铅期货却缺乏资金关注，默默无闻。近期，市场投机资金在板块联动的指引下寻觅到这块价值洼地，沪铅便一鸣惊人。不过，由于市场对有色金属供需失衡的炒作偏离了基本面，铅的补涨可能缺乏持续性。同时，铅这类非活跃品种开始走强，可能标志着主流品种炒作价值已有限，投机资金将另寻他处，有色盛世或临近尾声。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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