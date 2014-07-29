中国房地产：杭州松绑楼市限购政策，全面放开改善型需求

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透北京7月29日 - 几经传闻中国浙江省杭州市限购“松绑”一事终于尘埃落定。杭州市住房保障和房产管理局官方微博周一晚间正式宣布余杭、萧山两区限购取消，同时有针对性的放开主城区限购。
杭州市住保房管局在其微博上称，从7月29日零时起，购买本市萧山区、余杭区住房（含商品住房、二手住房）不需提供住房情况查询记录；购买主城区140平方米及以上住房（含商品住房、二手住房）不需提供住房情况查询记录。
“今年以来，杭州房地产市场总体平稳，但住房供求的区域性、结构性矛盾比较突出。”杭州市住保房管局表示。
值得关注的是，杭州此举并非完全“取消”限购。这一限购放松形式，与西安、无锡不谋而合。西安和无锡曾于7月25日分别宣布取消对60平米以下和90平米(含)以上住房的限购。
2011年2月，杭州市出台了《关于进一步做好房地产市场调控工作的实施意见》。该限购令的出台，令杭州楼市火爆不再。
然而库存的激增、成交的低迷，最终引发了一场轰轰烈烈的价格战。据证券时报报导，今年2月，杭州打响了马年楼市第一降，楼盘“德信·北海公园”直降3,000元/平方米。
随后，价格战越演越烈，杭州价格网上的房价公示一栏显示，年初至今，杭州共有61个楼盘进行了价格重新备案，这61个楼盘的平均降幅达到了约12%。其中，降幅最大的楼盘下降了33%。
今年以来，为应对持续低迷的房地产市场，各地方政府或明或暗松绑限购政策，内蒙古呼和浩特则成为第一个明文取消限购的城市。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%