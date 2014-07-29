《香港报摘》--其他报纸重要消息7月29日

*明报：

--俊和 副主席彭一邦表示，港铁 观塘线延线黄埔站及避车隧道工程的承建费已由2011年中标的8亿港元提高至超过10亿港元，因地下管线复杂问题，预期可如期明年完成。

--据中央结算系统（CCASS）资料显示，诺奇 的上市保荐人建银国际于诺奇上周三停牌前3日内合共转出诺奇3,460万股股份，令其H股持仓比重由21.67%大幅降至0.14%。

*星岛日报：

--海通证券 H股股东PAGAC Horseshoe拟以每股作价13.24-13.29港元，悉数出售海通证券1.3亿股股份，配售价较周一收市价13.7港元折让3-3.4%，最多套现约17.28亿港元。

*苹果日报：

--被市场质疑利润率远高于同行的辉山乳业 ，其首席财务官苏永海表示，公司自行种植奶牛的饲料苜蓿草，未计节省的运费，其成本已较进口价便宜逾70%，并几乎自给自足，有别于其他同业多使用进口货。

*东方日报：

--停牌接近11个月的惠生工程 以公司正协定银行贷款延长或再融资条款为理由向联交所要求继续停牌，惟遭到拒绝，联交所并引用上市规则饬令公司复牌，惠生工程表明有意上诉。

*大公报：

--全球最大猪肉食品商万洲国际 周一孖展净流入逾64亿港元，累计孖展额近75亿港元，较公开发售部分超购约8.4倍。（完）

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