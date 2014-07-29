《交易视点》中国货币政策料难更宽，利率债应以防御为主--中金

路透上海7月29日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，除经济以外，货币政策可能是影响债市的另外一个重要变量。在货币政策取向不会变得更为宽松但尚未到收紧的情况下，利率债应以防御为主，可能有阶段性的波段机会，而风险资产的配置比重可以适度提高。

对于风险资产而言，由于新的变量注入使得这一轮经济的反弹不同于以往，持续性有可能较以往周期更长一些，风险偏好仍有提高的空间，风险资产在接下来的几个月仍有可能有较好的表现。

**关注风险偏好提升**

上周较强劲的汇丰PMI数据推动风险偏好再度上升，股市、转债和交易所高收益债均有较好的表现。

而利率债在IPO冲击过后，加上国务院常务会议再度提出多措并举缓解企业融资成本高的问题，收益率从高位回落。对未来几个月，我们认为需要关注经济回升可持续性对风险偏好的影响以及央行货币政策变化对流动性以及债市的影响这两条主线。

最近市场持续探讨的一个热点话题就是汇丰PMI数据的强劲回升与中观以及微观所观察的经济数据有所背离。

我们在半年报以及近期的周报中分析过，由于经济结构的转型以及这一轮经济刺激强调于局部重点刺激，因此这一轮经济的回升与以往的经济回升存在着较多的不同点。

最大的不同点在于这一轮经济的反弹从工业产业结构的角度来看，下游行业较上游行业的回升力度更强，分化也更明显，即下游主导这轮的经济回升。

因此，以中上游工业品价格来判断经济强弱以及这一轮经济回升真实性容易存在误导。下游产业的较快发展一部分与政府的重点刺激有关，另一部分则与经济结构转型和升级有关。

此外，第三产业的发展也已经超过第二产业，成为了经济的稳定器。由于第三产业没有第二产业对能耗的要求那么高，这也是为何发电量等能耗指标对判断经济发展的指示意义在下降。

第二个较大不同点在于这一轮经济反弹中对社融的依赖性有所减少，政府支出较快起到了较大的支撑作用。

最近两个月，财政支出的同比增速都高达25%左右，从投向上来看，与基建相关的如农林水利事务、交通运输的支出增速都较高，与下游行业所对应的情况一致。

第三个不同点在于这一轮经济回升中，外需的贡献更为明显。总体来看，由于经济结构的转型、财政支出发力较以往更为明显、外需复苏好于前两年，这些因素使得这一轮经济的回升与过去两轮有所不同，某些层面来看可以说可持续性更高一些。

当然，政府的发力和外需的改善仍不能涵盖经济的方方面面，因此行业的冷热不均仍会存在。目前较大的制约因素主要来自房地产，而房地产未来能否走出困境可能对经济反弹持续性以及整体风险偏好都会起到较大的影响。

目前来看，市场的风险偏好已经上升，但下一阶段需要关注的是银行的风险偏好何时何种程度提高。

如果经济在宏观层面持续反弹一段时间，那么银行的风险偏好也会慢慢回升，加大对实体经济的信贷投放，那么违约风险也会随之下降。这种情况下，经济回升的可持续性可以得到保证。

**货币政策演变**

除经济以外，货币政策可能是影响市场的另外一个重要变量。

近期市场对媒体报导的央行向国开行注入1万亿再贷款讨论的较为热烈。市场之所以对央行再贷款或者PSL比较关注，是因为最近在探讨央行货币政策调控的转型。

主要的出发点是外汇占款这一传统的基础货币投放工具可能会逐步缩减，必须找到其他的替代工具来投放基础货币，维持银行资产负债表的运营。

在我们的调查问卷中，投资者认为下半年央行为了应对公开市场到期量和外汇占款减少而使用的最主要政策工具分别是再贷款（含PSL）、逆回购、SLF。

我们认为这些工具有可能一起使用，包括国库现金存款招标也是投放基础货币的工具之一。这些工具都会一起使用的原因在于他们的用途和功能有所不同。

逆回购投放的时间较短，是对短期货币市场利率进行调节的主要工具。因此逆回购重启的可能性较大，而且一般滞后于外汇占款的下降2-3个月。

而再贷款和PSL投放的时间较长，主要是对中期的利率进行调控，比如对中期的贷款利率和债券利率进行调节（这也是降低企业融资成本在货币政策工具使用层面的体现）。

在目前经济企稳回升而且财政政策更为积极的情况下，货币政策要变得更为宽松的必要性不高。事实上，7月份央行主动投放的流动性规模已经较6月份下降。央行可能继续维持对短端的利率走廊区间管理不变，辅助再贷款、PSL和国库现金存等工具维持合理的基础货币投放。

一个季度内，央行货币政策基调不太可能有明显的变化，如果后期通胀风险（猪周期和厄尔尼诺叠加）逐步体现，则不排除政策往偏紧方向变化。

对于债市而言，在货币政策取向不会变得更为宽松但尚未到收紧的情况下，利率债收益率在边际上对货币政策工具使用变化的敏感程度下降（这与二季度当时有所不同），影响利率债收益率升降的关键因素要回到供需关系主导，而供需关系在三季度并不支持利率债收益率明显下降。

对于风险资产而言，由于新的变量注入使得这一轮经济的反弹不同于以往，持续性有可能较以往周期更长一些，风险偏好仍有提高的空间，风险资产在接下来的几个月仍有可能有较好的表现。

我们仍维持我们半年度策略报告的观点，下半年风险资产的表现好于无风险资产，利率债以防御为主，可能有阶段性的波段机会，而风险资产的配置比重可以适度提高，决胜业绩的关键可能在于风险资产的布局。

**7月经济数据前瞻**

需求方面，消费品零售平稳上行，固定投资企稳回升，库存投资继续发力，贸易顺差保持高位。

消费方面，房地产相关消费趋稳，汽车及石油制品消费稳定，7月社会消费品零售总额同比或升至12.7%；

投资方面，房地产投资依然低迷，基建投资保持高位，制造业投资逐步企稳，1-7月固定资产投资累计同比或升至17.4%；

随着外需持续复苏和内需企稳，进出口增速有望持续恢复，外贸对经济拉动有望保持高位，7月出口同比或小幅升至9%左右，受高基数拖累进口同比或下降1.9%，预计7月货物贸易顺差或达377亿美元，外贸对经济拉动有望保持在高位。

供给方面，受高基数影响，工业产出或小幅回落，服务业仍是经济重要支撑。随着内需企稳和外需持续复苏，经济环比增长动能平稳，7月汇丰PMI初值的动能指标保持在高位，我们估计7月工业增加值季调环比增长0.82%，仍处继续上行趋势。

由于去年同期基数较高，7月工业增加值同比增速小幅回落至9%附近。尽管工业相对低迷，但服务业仍有望保持平稳较快增长，对经济形成较好支撑。

通胀方面，工业价格继续企稳，消费价格小幅回升。工业价格方面，考虑生产资料价格小幅上涨，预计7月工业价格环比平稳，同比增速或回升至-0.7%附近。

消费价格方面，食品价格环比小幅上涨，非食品价格季节性上涨，7月CPI同比或升至2.4%左右。7月以来，猪肉价格快速上涨，猪粮价比升至5.3，但母猪价格依然低迷，养殖户补栏积极性不高，猪价上行周期趋于明确，叠加厄尔尼诺影响，今年年底和明年上半年的通胀压力将显着加大。

货币信贷方面，信贷可能维持扩张，社融增速有望继续回升，M2增速可能继续回升到15%左右。信贷方面，在经济刚刚企稳回升而尚不十分稳固的情况下，央行应该会继续允许信贷增量以较快速度扩张，预计今年7月份新增贷款可能接近8000亿。

社融方面，7月份新增委托贷款和信托贷款可能接近3000亿，信用债增量可能降至1500-2000，7月份社融增量可能达到1.4万亿，社融余额增速可能继续小幅回升到16.7%。

货币方面，由于社融增量较去年同期继续扩张，所派生的存款会多于去年同期，7月份M2同比增速或继续小幅上升至接近15%的水平。(完)