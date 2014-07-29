新闻稿：穆迪向绿地香港的中期票据发行计划授予(P)Ba1评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年7月28日—穆迪投资者服务公司向绿地香港控股有限公司的中期票据发行计划授予暂行(P)Ba1高级无抵押债务评级。

评级展望为稳定。

每期票据发行的净收益将用于一般企业用途、国内项目开发以及偿还现有债务。

该中期票据发行计划将由绿地控股集团有限公司(Baa3/稳定)、绿地香港和债券受托人之间的股权购买承诺和维好协议提供支持。

评级理据

穆迪副总裁/高级分析师梁镇邦称：“该中期票据计划将改善绿地香港的债务到期状况。”

作为负责绿地控股和绿地香港的主分析师，梁镇邦补充道：“我们预计其主要信用指标在2014年将转弱，到2015年有所改善。”

7月10日，绿地香港发布2014年上半年盈利预警，称主要原因是这一时期交付的物业减少。

但是，因绿地香港整个财年收入和净利润下滑，以及其迅速扩张计划，以致其2014年主要财务指标恶化，为穆迪预期之内，幷已体现在其当前评级中。

同时，穆迪认为，绿地香港为了支持迅速扩张计划将增加融资需求，债务杠杆率 (以调整后债务/资本比率衡量) 可能从2013年底的57%左右上升至60%以上。

虽然绿地香港的票据发行和迅速扩张计划将削弱其个体信用指标，但随着境外无抵押债务占债务总额的比例上升，其从属风险将下降。

绿地香港2014年上半年合约销售额约为人民币59亿元，而2013年全年约为人民币35亿元。穆迪认为该公司有望实现2014年全年约人民币120亿元的销售目标。

穆迪预计绿地香港2015年收入确认将迅速增长。这将支持其主要财务指标，如2015年调整后EBITDA/利息比率将从2014年1.0倍以下回升至1.5倍左右。

绿地香港中期票据计划的(P)Ba1评级考虑了穆迪对绿地香港个体信用状况的评估以及预期来自绿地控股的财务支持带来的3个子级的评级提升。

绿地香港的个体信用状况反映了其当前规模较小但位置良好的土地储备，以及穆迪关于该公司将通过内生增长和从母公司收购资产来实现规模扩张的预期，另外也考虑了其信用指标、股本以及被绿地控股收购之后融资渠道的改善。

3个子级的评级提升反映了穆迪预计绿地香港将获得绿地控股的有力支持，原因在于： (1) 绿地控股持股约60%；(2) 绿地香港是绿地控股从境外银行和资本市场融资、投资于中国房地产项目的主要平台；(3) 绿地控股以往有通过股权注入向绿地香港提供财务支持的记录；以及 (4) 预计今后几年绿地香港对于集团公司的经济重要性将有所上升。

绿地香港稳定的评级展望反映了穆迪预计绿地香港将从绿地控股获得全面的运营和财务支持，而且该公司将实施业务发展计划来实现资产和合约销售额的增长。

如公司实现以下几项，绿地香港的评级可能上调：(1) 成功实施业务发展计划；(2) 规模扩大、更加多元化；(3) 改善信用质量，如调整后债务/资本比率持续降至55-60%以下，EBITDA/利息覆盖率持续升至3倍以上。

除了上述因素之外，只有当母公司的评级被上调时，穆迪才会考虑上调绿地香港的评级。

另一方面，如出现以下情况，绿地香港的评级可能存在评级下调压力：(1) 公司未能创造运营现金流来维持流动性缓冲； (2) 开发活动显着加速，幷执行激进的土地购置计划，导致债务杠杆率上升，调整后债务/资本比率持续超过65%以及/或 EBITDA/利息比率持续低于1.5-2.0倍。 如绿地控股的持股或支持力度下降，或绿地控股自身的信用质量恶化，则绿地香港的评级也将受到负面影响。

上述评级所采用的主要评级方法为2009年3月穆迪发表的《全球住房建造业评级方法》 (Global Homebuilding Industry Methodology) 。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com信用政策页。

绿地香港是绿地控股集团有限公司持股60%的子公司，主要从事大型高档住宅区、市中心综合项目、旅游及休闲项目的开发，以中高端客户群为目标。截至2013年12月底，绿地香港在长三角和珠三角地区的主要城市拥有930万平方米的土地储备。

绿地控股成立于1992年，以2013年合约销售额计算是中国第二大房地产开发商。上海市国有资产监督管理委员会实际上是其最大股东。公司总部位于上海，房地产是其重点业务，其他业务包括能源、建设、金融及汽车销售。

绿地控股还持有绿地香港 (Ba1/稳定，原名为盛高置地 (控股) 有限公司) 约60%的股权。绿地香港 在香港上市，是绿地控股房地产开发和投资业务的主要海外上市实体。(完)