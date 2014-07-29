期货日报：下半年沪胶存在阶段性回升潜力

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
以下内容节选自7月29日的《期货日报》：
今年上半年，沪胶期货走势振荡下行，整体仍处于2011年以来的下行通道中。自年初以来，沪胶期货价格指数曾在4月创下最低13,915元/吨，此后整体在14,000-15,000元/吨区间窄幅振荡。总体来看，上半年沪胶期货价格下跌幅度已超过10%。
对于下半年国内橡胶走势，中信期货认为，橡胶走势有阶段性回升潜力存在：一方面，下半年中国、美国、日本等橡胶下游行业有进入旺季趋势，对橡胶的消费需求将较上半年有所回升；另一方面，尽管橡胶供应下半年也将进入旺产期，但由于厄尔尼诺天气因素构成减产预期的存在，橡胶供应面临减产可能。不过，国内橡胶走势回升的幅度或有限，具体要视天气对产出影响的程度，以及下游消费维持同比增长的幅度而定。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%