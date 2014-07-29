期货日报：下半年沪胶存在阶段性回升潜力

以下内容节选自7月29日的《期货日报》：

今年上半年，沪胶期货走势振荡下行，整体仍处于2011年以来的下行通道中。自年初以来，沪胶期货价格指数曾在4月创下最低13,915元/吨，此后整体在14,000-15,000元/吨区间窄幅振荡。总体来看，上半年沪胶期货价格下跌幅度已超过10%。

对于下半年国内橡胶走势，中信期货认为，橡胶走势有阶段性回升潜力存在：一方面，下半年中国、美国、日本等橡胶下游行业有进入旺季趋势，对橡胶的消费需求将较上半年有所回升；另一方面，尽管橡胶供应下半年也将进入旺产期，但由于厄尔尼诺天气因素构成减产预期的存在，橡胶供应面临减产可能。不过，国内橡胶走势回升的幅度或有限，具体要视天气对产出影响的程度，以及下游消费维持同比增长的幅度而定。(完)

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