新债招标：中国国开行一年期增发债收益率略低于预期--业内人士

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透上海7月29日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期增发债，中标收益率4.2406%，略低于此前4.27%的预测均值；三年和五年品种结果则基本符合预期。
国开行同时招标的三年和五年期增发债，中标收益率分别为4.7347%和4.8980%；此前市场预测均值分别为4.73%和4.89%。上述三期债的投标倍数依次是4.32倍、4.04倍和3.53倍。
国开行还有七年和10年两个期限的增发债招标将于北京时间11:10结束，市场的预测均值各为5.13%和5.19%。
今日招标的五期债为国开行今年第14期 、15期 、16期 、18期 和第19期 的增发债。具体发行条款如下：
第14、15、16、18及19期增发债
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发行上限 1/3/7年：40亿元；5年50亿：10年30亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：7月29日上午9:30-10:30
7/10年：7月29日上午9:30-11:10
招标方式 1/3/5/10：单一价格(荷兰式)；7年多重价格(美国式)
缴款日 8月4日
起息日 1年：7月10日
3年：6月26日
5年：7月24日
7年：6月9日
10年：6月12日
分销期 7月30日-8月4日
上市日 1年：8月6日
3/5/7/10年：8月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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本次债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2