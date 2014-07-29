新债招标：中国国开行一年期增发债收益率略低于预期--业内人士

路透上海7月29日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期增发债，中标收益率4.2406%，略低于此前4.27%的预测均值；三年和五年品种结果则基本符合预期。

国开行同时招标的三年和五年期增发债，中标收益率分别为4.7347%和4.8980%；此前市场预测均值分别为4.73%和4.89%。上述三期债的投标倍数依次是4.32倍、4.04倍和3.53倍。

国开行还有七年和10年两个期限的增发债招标将于北京时间11:10结束，市场的预测均值各为5.13%和5.19%。

今日招标的五期债为国开行今年第14期 、15期 、16期 、18期 和第19期 的增发债。具体发行条款如下：

第14、15、16、18及19期增发债

--------------------------------------------------------------

发行上限 1/3/7年：40亿元；5年50亿：10年30亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：7月29日上午9:30-10:30

7/10年：7月29日上午9:30-11:10

招标方式 1/3/5/10：单一价格(荷兰式)；7年多重价格(美国式)

缴款日 8月4日

起息日 1年：7月10日

3年：6月26日

5年：7月24日

7年：6月9日

10年：6月12日

分销期 7月30日-8月4日

上市日 1年：8月6日

3/5/7/10年：8月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------------------