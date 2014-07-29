冶金报：中国下半年钢铁原料市场供应过剩仍将存在

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
以下内容节选自7月29日的《中国冶金报》：
受钢价下行、资金偏紧及进口资源放量等因素影响，今年上半年，国内原料市场价格全面走低，大部分品种价格创下2012年以来的新低。考虑到国内原料企业限产停产情况有所增加，加之铁矿石和煤炭进口量逐步回落，下半年市场供过于求的局面将略有缓和。同时，第二季度后期国家陆续出台的相关政策有望在下半年逐渐发挥效应，预计下半年国内原料市场将逐步止跌回稳，但原料供应宽松的趋势不会改变。
进口资源持续放量，市场进入供应过剩阶段。上半年，国外原料供应商产量继续释放。据预测，2014年全球铁矿石和炼焦煤海运贸易量将分别达到12.83亿吨和2.78亿吨，同比分别增长7.2%和5.3%，且大部分增量将发往中国市场。其中，2014年四大矿山铁矿石新增产量预计将达到1.15亿吨左右，而上半年中国铁矿石进口增量达到7,287万吨，同比增长19.1%，市场逐渐进入供应过剩阶段。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%