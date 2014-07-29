版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 10:07 BJT

冶金报：中国下半年钢铁原料市场供应过剩仍将存在

以下内容节选自7月29日的《中国冶金报》：

受钢价下行、资金偏紧及进口资源放量等因素影响，今年上半年，国内原料市场价格全面走低，大部分品种价格创下2012年以来的新低。考虑到国内原料企业限产停产情况有所增加，加之铁矿石和煤炭进口量逐步回落，下半年市场供过于求的局面将略有缓和。同时，第二季度后期国家陆续出台的相关政策有望在下半年逐渐发挥效应，预计下半年国内原料市场将逐步止跌回稳，但原料供应宽松的趋势不会改变。

进口资源持续放量，市场进入供应过剩阶段。上半年，国外原料供应商产量继续释放。据预测，2014年全球铁矿石和炼焦煤海运贸易量将分别达到12.83亿吨和2.78亿吨，同比分别增长7.2%和5.3%，且大部分增量将发往中国市场。其中，2014年四大矿山铁矿石新增产量预计将达到1.15亿吨左右，而上半年中国铁矿石进口增量达到7,287万吨，同比增长19.1%，市场逐渐进入供应过剩阶段。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐