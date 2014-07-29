冶金报：中国下半年钢铁原料市场供应过剩仍将存在

受钢价下行、资金偏紧及进口资源放量等因素影响，今年上半年，国内原料市场价格全面走低，大部分品种价格创下2012年以来的新低。考虑到国内原料企业限产停产情况有所增加，加之铁矿石和煤炭进口量逐步回落，下半年市场供过于求的局面将略有缓和。同时，第二季度后期国家陆续出台的相关政策有望在下半年逐渐发挥效应，预计下半年国内原料市场将逐步止跌回稳，但原料供应宽松的趋势不会改变。