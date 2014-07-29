《台湾利率预测》8月短票利率料在0.59-0.62%，现金股利发放令资金流动

* 8月30天自保短票利率区间料在0.59-0.62%

* 现金股利大量发放，资金大量流动

路透台北7月29日 - 根据路透周二访谈六家金融机构，预估台湾8月提存期短票利率区间料在0.59-0.62%，较7月提存期交易区间大致相似。

交易人士指出，8月提存期进入现金股利发放的高峰，银行间短期内可能因为现金股利资金流动，短期内造成分配不均的情况，但料也不致造成利率走高。月底的银行不做跨月拆借，应该还是令资金吃紧的关键。

〞现金股利发放会有时间落差，资产在移转。〞一位大型票券商交易人士说。

他们表示，目前代理证券股务较多银行如国泰世华银行、中国信托银行、永丰银行、元大银行等，可能会有较大幅度的资金流动。

交易员也指出，先前保险业者受到金管会对台湾境内发行的美元债券可计入境内额度，令其减少货币市场资金配置，也可能令短票市场利率长期料缓步走高，值得注意。

8月提存期的宽松因素包括：近4兆(万亿)台币的央行存单到期、以及近148亿的公债还本付息、550亿台币的国库券到期。

紧缩因素方面，8月财政部将标售350亿台币的中央政府公债和200亿台币的国库券，央行则将标售一年/两年期定存单，共1,300亿台币。

以下为各金融机构对8月提存期的短票(自保)利率预测：

金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)

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大型票券商一 0.59 0.61

大型票券商二 0.59 0.64

小型票券商三 0.59 0.61

大型银行一 0.59 0.63

小型银行二 0.59 0.62

大型银行三 0.59 0.62

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