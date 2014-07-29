新闻稿：百度2014年上半年业绩可支持其A3评级--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年7月28日—穆迪投资者服务公司表示，百度公司 2014年上半年的业绩可支持其A3的发行人评级和高级无抵押债务评级。

评级展望依然为稳定。

穆迪副总裁/高级分析师蔡慧称：“百度2014年上半年收入同比大增59%，达到人民币199亿元，略高于穆迪预期。”

作为百度的主分析师，蔡慧补充称：“强劲的收入增长反映了百度的移动搜索产品成功实现经济效益，幷改善了整体广告点击率。2014年第二季度每网络营销客户收入同比也增长了50%，达到人民币24,200元，移动业务占总收入的30%。”

穆迪预计未来12-18个月百度的移动业务收入贡献将超过35%，幷加强在所有互联网设备的竞争力，包括电脑和移动平台。

穆迪指出，由于开展与移动产品相关的投资和市场活动，百度的运营利润率从2013年之前的水平下降，但随着该公司的收入增长，其运营现金流的绝对值依然稳定。

百度的季度运营利润率从2013年之前的40%-44%降至31%-32%。鉴于互联网流量继续从个人电脑转向移动终端，穆迪预计百度将进一步发展其移动平台，幷丰富相关应用和产品。

对上述产品的投资和营销将有助于缓解未来12-18个月盈利能力的下降，因此，穆迪预计2014财年百度的运营利润率将保持在26-28%左右。

在稳定的运营现金流的推动下，百度维持充裕的流动性。截至2014年6月底，该公司的净现金为人民币247亿元。充足的流动性使之能够在无需大量举债的情况下通过收购来巩固业务。此外，这也使百度的信用指标依然符合A3评级。

截至2014年6月底，百度的总债务/EBITDA比率为1.8倍，债务/资本比率低于35%。二者对于百度目前A3的评级而言均处于可接受的水平，原因是该公司于2014年6月发行的10亿美元债券提高了流动性。

百度的评级所采用的主要评级方法为2010年10月发表的《全球商业和消费服务业的评级方法》 (Global Business & Consumer Service Industry Rating Methodology) 。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com的信用政策页。