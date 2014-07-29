澳洲评级：标普确认澳洲AAA债信评级，展望仍为稳定

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透悉尼7月29日 - 标准普尔周二确认澳洲主权债信评级为AAA/A-1+，理由包括公共政策紮实、经济韧性、货币及财政政策的灵活性俱佳。
“我们认为，这些因素使得澳洲拥有抵御重大经济金融冲击的强大能力，就像在2009年全球衰退时的表现一样，”债信分析师Craig Michaels称。
标普称，澳洲政府2015年的大多预算措施尚未通过参议院批准，“但我们预计将最终达成折衷方案，逐步改善预算表现”。
标普维持澳洲评级展望为稳定。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2