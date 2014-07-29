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货币新闻 | 2014年 7月 29日 星期二 11:03 BJT

澳洲评级：标普确认澳洲AAA债信评级，展望仍为稳定

路透悉尼7月29日 - 标准普尔周二确认澳洲主权债信评级为AAA/A-1+，理由包括公共政策紮实、经济韧性、货币及财政政策的灵活性俱佳。

“我们认为，这些因素使得澳洲拥有抵御重大经济金融冲击的强大能力，就像在2009年全球衰退时的表现一样，”债信分析师Craig Michaels称。

标普称，澳洲政府2015年的大多预算措施尚未通过参议院批准，“但我们预计将最终达成折衷方案，逐步改善预算表现”。

标普维持澳洲评级展望为稳定。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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