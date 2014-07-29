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货币新闻 | 2014年 7月 29日 星期二 10:18 BJT

中国企业：华为称上半年智能手机出货量同比增长62%，达3,427万部

路透香港7月29日 - 全球第三大智能手机厂商--中国华为 周二表示，2014年上半年全球智能手机付运量为3,427万部，按年升62%。

华为称第二季全球智能手机付运量为2,056万部，按年升85%。上半年付运到中国的智能设备逾2,000万部，包括智能手机及平板电脑。

华为的2014年全球手机付运量目标为8,000万部。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)
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