冶金报：中国铁矿石市场弱势将成常态，价格反弹难持久

进入7月份以来，国内铁矿石市场出现微妙的变化，进口矿价格出现反弹，出现近1个多月的价格新高。不过业内人士认为，铁矿石市场弱市将成为常态，价格反弹行情难以持久。

业内人士认为，近期进口矿市场交易有所活跃，但资源主要集中在贸易商手中，没有流入终端用户。相反，目前作为终端用户的钢厂，大都谨慎采购，按需进货，短期内价格突破100美元/吨的难度较大，不排除进口矿市场价格呈现先涨后跌的走势。(完)