台湾债市：五年券殖利率早盘略升，内外变数当前不利交易

路透台北7月29日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二早盘微升成交低迷。交易商表示，明日30年期公债标售在即，本周美国又有多个重要经济数据将公布，市场多不愿轻易押注，令该券殖利率陷在狭幅区间内。

市场人士指出，在103/10殖利率上日来到一个月低点后，今早可见部分交易商疑似获利了结，令殖利率下档出现卖压。

〞美国这礼拜有很多重要数据，交易商不敢轻举妄动。〞一位本地证券商交易员说。

此外，市场人士亦指出，在上日20年长债标售结果符合预期的情况下，市场亦将殖利率曲线前端的五年债与后端长债分开看待，这使得明日将标售的30年长债103/12 影响力将变弱，但仍是观察后续利率走势的重要参考指标。

台湾央行上日代财政部标售的20年103/11期公债 得标利率为2.15%。该利率落在市场预估的2.135-2.15%上缘，大致符合预期，较上次同年期公债标售得标利率1.928%走升22.2个基点。

美国公债收益率周一上涨，五年期/30年期公债收益率差降至2009年来最低，本周美国将公布一系列重要数据，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)将举行货币政策会议，财政部还有930亿美元新债标售。指标10年期公债 价格跌7/32，收益率由2.47%升至2.49%。

除了美联储发布货币政策声明当日，美国将公布第二季GDP数据外，本周将公布的其他数据还包括楼市、消费者信心、个人收入以及制造业数据，周五备受瞩目的7月非农就业报告也将出炉。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.17-1.185%

本地时间10:18时最新报价：

• 103/10期殖利率升0.66基点报1.1776%。

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