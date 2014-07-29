中国新债：进出口行周五将发行至多120亿元两期债，期限三及七年

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透上海7月29日 - 中国进出口银行周二公告称，将于本周五(8月1日)在银行间债市招标发行至多120亿元人民币两期固息债，三年和七年期品种各半。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第47及48期债。其中第48期为30期 的增发债，票面利率4.85%。
具体发行条款如下：
47期 48期(30期增发)
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
招标时间 8月1日14:00-15:00 8月1日14:00-15:00
中标方式 多重利率中标(美国式) 多重价格中标(美国式)
缴款日 8月5日 8月5日
起息日 8月5日 5月13日
发行期 8/1-8/5 8/1-8/5
上市日 8月11日 8月11日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
-------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%