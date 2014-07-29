《路透晚报》--7月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下半年动力大于压力，有能力及条件保持合理区间--人民日报

人民日报周二刊登文章称，展望中国下半年经济，既有推动经济持续稳定回升的动力，也有制约经济快速发展的压力，但动力大于压力。中国有能力、有条件继续使经济运行保持在合理区间，实现全年经济社会发展的主要目标任务。

--中国房地产：长期拐点尚未出现，楼市转为结构性过剩--社科院

中国社会科学院发布报告指中国住房市场长期拐点尚未出现，短期下跌不可避免，而拐点大致会出现在2020-2025年间。报告称，楼市供求形势由供不应求向结构性过剩转变，房价可能进入2-3年的调整期，但房价不会整体崩盘。

--中国房地产：杭州松绑楼市限购政策，全面放开改善型需求

几经传闻中国浙江省杭州市限购“松绑”一事终于尘埃落定。杭州市住房保障和房产管理局官方微博周一晚间正式宣布余杭、萧山两区限购取消，同时有针对性的放开主城区限购。

--券商观点：中国猪价步入上行周期难改当前相对温和通胀走势--中信

中信证券宏观组周二在报告中指出，猪价步入上行周期并不意味着猪价暴涨，终端猪肉价格涨幅有限，将主要影响明年上半年CPI，预计当前相对温和通胀走势难以被打破。

--中国房地产：7月房贷利率基准和上浮为主流，停贷占比居高不下--报告

中国知名在线金融搜索平台“融360”发布7月房贷分析报告显示，目前基准和上浮利率是房贷市场的主流利率，6月重现的优惠利率越来越少，停贷占比仍居高不下，预计绝大多数银行仍将维持目前紧缩的住房信贷政策。

【金融】

--《热点聚焦》中国五省市地方AMC获批起步，不良处置主体渐扩容

随着中国今年上半年不良贷款扩散蔓延趋势日益明显，监管部门已加大处置金融业不良资产的力度。路透获悉，目前中国银监会已批准江苏、浙江、安徽、广东和上海五省市设立或授权地方资产管理公司（AMC）从金融机构购买不良贷款。

--中国保险：保监会酝酿人身险新规，新产品审批与险企偿付能力挂钩

上海证券报周二报导，中国保监会拟对人身保险相关管理办法进行补充规定，目前正在内部征求意见阶段，新规涉及将新产品的审批或报备与保险公司的偿付能力紧密挂钩等。

--中国金融：国开行住宅金融事业部获准开业，可办理软贷款回收再贷业务

为加大对棚户区改造的支持力度，中国银监会近日批准国家开发银行 CHDB.UL 住宅金融事业部开业，并允许其在经批准的额度内办理软贷款回收再贷业务，专项用于支持纳入全国棚户区改造规划的棚户区改造及相关城市基础设施工程建设项目。

--中国金融：银行业资产托管规模35万亿，去年增量创新高--银行业协会

中国银行业协会最新报告称，截至2013年末，国内18家商业银行托管资产规模为34.98万亿元人民币，同比增56.23%，全年新增资产托管12.59万亿元。在经历2009-2012年四年高速增长后，2013年国内托管资产规模增量创下历年新高。

--路透专访:两岸金融合作时机难得，循序渐进评估A股上市--徽商银行董事长

以安徽省为据点的中国城市商业银行--徽商银行 3698.HK 董事长李宏鸣周二访台参加两岸金融研讨会时表示，大陆银行正在面临转型升级的重要阶段，两岸金融合作现在是非常难得的时机。他并指出，将循序渐进评估A股上市，亦有因应银行客户需求考察评估上海自贸区业务发展。

--两岸金融：台湾开发金旗下凯基证券将与锦江国际合资成立券商

台湾民营金控--开发金 2883.TW 周一晚间表示，旗下凯基证券拟与锦江国际(集团) 2006.HK 签署合资备忘录，将携手合资成立证券公司。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性改善正回购再出山，精细调控月内资金料维稳

中国央行周二再度重启正回购操作，规模150亿元人民币，但仍不敌到期致公开市场单日小量净投放。业内人士指出，随着短期扰动因素渡过，流动性已获改善并为恢复正回购创造了条件。

--新债招标：中国国开行五期债发行平稳，正回购重现对短端影响有限

中国国家开发银行 CHDB.UL 周二招标的五期固息债，整体表现平稳，其中一年、七年和10年收益率稍低于预期。交易员称，今日公开市场正回购再现，并未明显影响市场心态，加之本次“福娃债”规模较正常情况有所减少，亦有利发行。

--中国货币市场：回购利率继续下行，正回购恢复操作难撼宽松资金面

中国银行间资金市场周二回购利率全线下行。新股IPO申购资金继续回流，尽管央行公开市场恢复正回购操作，但由于市场早有预期，加之规模仍属温和，对宽松的资金面影响有限。

--中国债市动态：现券收益率续微升，正回购重启压制交投情绪

中国银行间市场周二现券收益率继续微涨；交易员表示，央行今日重启正回购操作，基本符合市场预期，但仍对场内交易户交投情绪产生一定压制，在更多宏观数据出台前，料现券难有明显方向，将以区间波动为主。

--中国债市：资金松且预期稳助IRS小幅回落，正回购重启影响有限

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周二小幅回落，公开市场正回购重露面稍对机构情绪有所扰动，不过资金宽松，且市场对短期流动性抱一定信心，支撑IRS小跌。

--中国货币市场：临商银行今年同业存单额度15亿，33家银行总计1.28万亿

中国临商银行股份有限公司最新发布的同业存单发行计划显示，该行今年额度为15亿元人民币。至此，已有33家银行披露年度计划，规模总计达1.2775万亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期收盘续刷新逾四个月新高，升值预期渐强

中国人民币兑美元 即期周二连续第六天收升，并刷新逾四个月新高。中间价小涨亦给市场提供升值动力。大行购汇量最近减少明显，相应的客盘结汇力量就愈加凸显，推动价格上涨。

--中国外汇：意愿结汇试点落地，前海外商企业外汇资本金可自由结汇

据中国深圳前海管理局网站，下周一（8月4日）起，在深圳前海现代服务业合作区内注册的外商投资企业可以根据企业的实际经营需要，自由选择外汇资本金的结汇时机和结汇金额。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连续第六日收升，短线累积涨幅已大盘中震荡加剧

中国股市沪综指周二连续第六日收升，续创七个半月新高。今日股指冲高回落，尾盘缩减涨幅，盘中震荡开始加剧，各板块走势有所分化。分析师指出，大盘短线累积涨幅已大，可能将出现回调，但中期依然有望继续向上拓展空间。

--中港个股：农行至多500亿元二级资本债获批，首期拟发不超300亿

按资产计中国第三大银行--中国农业银行 1288.HK 601288.SS 周二公告称，已获银监会和人民银行批准，拟在银行间市场公开发行不超过500亿元人民币的二级资本债券。

--中国企业：华为称上半年智能手机出货量同比增长62%，达3,427万部