香港热股：时富金融获接洽收购大多数股权，股价飙升37%至逾三年高位

路透香港7月29日 - 提供金融服务的时富金融 表示，获一名独立第三方接洽有兴趣收购其大多数股权，刺激公司股价周二早盘最多劲扬37%至逾三年高位。 香港时间10:24，时富金融股价升19.47%，报0.27港元，盘中最高升至0.31港元的2011年6月以来最高

时富金融及其大股东时富投资 联合发出的声明称，若交易落实，将引致潜在买家向时富金融提出强制性全面收购。目前各方仍在谈判条款，迄今并无签订具法律约束力的正式协议。