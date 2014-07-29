台湾货币市场：8月提存期资金预期变化一览表

路透台北7月29日 - **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)9,657.05亿台币： 08/04 3,100.5亿台币 08/05 935.5亿台 币 08/06 1,016亿台币 08/07 3,346亿台币 08/08 3,617.5亿台币 08/11 3,987亿台币 08/12 1,032亿台币 08/13 2,235.25亿台 币 08/14 2,236.8亿台币 08/15 759.5亿台 币 08/18 4,331.5亿台币 08/19 1,850.2亿台币 08/20 16亿台币 08/21 7,848.8亿台币 08/22 2,788亿台币 08/25 204亿台币 08/26 42.5亿台 币 08/27 41亿台币 08/28 19亿台币 08/29 8亿台币 09/01 30亿台币 09/02 127亿台币 09/03 85亿台币 --公债到期147.888亿台币。 08/02： 100甲7期公债付息 12.1875亿台币 08/02： 102甲9期公债付息 14.0755亿台币 08/07： 90甲6期公债付息 18.75亿台币 08/10： 101甲7期公债付息 9亿台币 08/11： 89甲11期公债付息 15.375亿台币 08/12： 99甲7期公债付息 14亿台币 08/13： 98甲5期公债付息 12.75亿台币 08/14： 97甲5期公债付息 15.75亿台币 08/16： 91甲7期公债付息 15亿台币 08/22： 100甲8期公债付息 11.25亿台币 08/24： 101甲8期公债付息 9.75亿台币 --国库券到期550亿台币。here 08/06：财102-12期国库券到期，金额250亿台币。 08/13：财102-9期国库券到期，金额300亿台币。 **紧缩因素： --8/4：财政部发行103/12期30年公债，预定金额350亿元，7/30标售。 --8/14：财政部发行103-8期182天国库券，金额预定数额200亿元，期限期，8/13标售。 --台湾央行例行月度标售一年/两年期定存单，金额各为1,200亿及100亿。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) 注：*表新增或更新。 (记者 高洁如; 审校 董永年)