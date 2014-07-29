日本股市：日经指数早盘中升至六个月新高，日产汽车受财报提振跳涨

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透东京7月29日 - 日本股市日经指数周二早盘中升至六个月新高，日产汽车 等公司强劲的财报暗示日本企业已勉力经受住国内消费税上调的冲击。
日经指数 早盘中上涨0.5%至15,612.66点，为1月23日以来最高水准。
日产汽车跳涨4.5%，为成交额最二大的个股。该公司上日公布4-6月当季的营业利润增长13.4%，高于预期 。
但出口股涨跌互见。日立制作所 上涨1.4%，东芝 跌0.9%，丰田汽车 微升0.1%。
东证股价指数 涨0.3%至1,289.83点，JPX日经400指数 亦涨0.3%，报11,746.70点。(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%