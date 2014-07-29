日本股市：日经指数早盘中升至六个月新高，日产汽车受财报提振跳涨

路透东京7月29日 - 日本股市日经指数周二早盘中升至六个月新高，日产汽车 等公司强劲的财报暗示日本企业已勉力经受住国内消费税上调的冲击。

日经指数 早盘中上涨0.5%至15,612.66点，为1月23日以来最高水准。

日产汽车跳涨4.5%，为成交额最二大的个股。该公司上日公布4-6月当季的营业利润增长13.4%，高于预期 。