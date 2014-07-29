台湾汇市：台币实质交投走升，外资汇入与出口商卖压带动

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透台北7月29日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走升。汇银人士指出，主要受出口商月底例行的美元卖盘，以及外资汇入带动，令实质价位测向29.950。
他们表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)受地缘政治影响，现行宽松政策短期料难改变。中国近期经济数据表现好于预期，股、汇市连袂上扬，将可望吸纳更多资金流入东北亚，支撑台币维持中性略偏强格局。
〞有几家大型外资保管行在卖美元，推敲部分与中国有关。〞一位本地银行交易员说。
另一本地银行交易员则指出，离月底仅剩三个交易日，出口商的卖汇压力也愈来愈大，预料29.950价位可能有遭到突破的机会。
继人民币兑美元 周一收创逾四个月新高后，今日早盘仍维持涨势，本地时间10:26，人民币兑美元成交6.1844；台股 则微涨0.14%报9,433.33点。
今日早盘台币主要交易区间在29.948-29.956，上交易日全日主要区间在29.963-29.987。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价收敛，至-0.020/-0.010，一个月远汇报价 暂报在29.931-29.942左右，上日纽约盘收在29.925。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.940-29.960
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--路透调查：美国第二季经济料出现反弹，受消费者支出和企业库存推动 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%