台湾汇市：台币实质交投走升，外资汇入与出口商卖压带动

路透台北7月29日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走升。汇银人士指出，主要受出口商月底例行的美元卖盘，以及外资汇入带动，令实质价位测向29.950。

他们表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)受地缘政治影响，现行宽松政策短期料难改变。中国近期经济数据表现好于预期，股、汇市连袂上扬，将可望吸纳更多资金流入东北亚，支撑台币维持中性略偏强格局。

〞有几家大型外资保管行在卖美元，推敲部分与中国有关。〞一位本地银行交易员说。

另一本地银行交易员则指出，离月底仅剩三个交易日，出口商的卖汇压力也愈来愈大，预料29.950价位可能有遭到突破的机会。

继人民币兑美元 周一收创逾四个月新高后，今日早盘仍维持涨势，本地时间10:26，人民币兑美元成交6.1844；台股 则微涨0.14%报9,433.33点。

今日早盘台币主要交易区间在29.948-29.956，上交易日全日主要区间在29.963-29.987。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价收敛，至-0.020/-0.010，一个月远汇报价 暂报在29.931-29.942左右，上日纽约盘收在29.925。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.940-29.960

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