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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 10:43 BJT

韩国股市：触及三年盘中高位，投资者风险偏好增强

路透首尔7月29日 - 韩国股市周二盘中升至三年高位，与亚洲其他股市走势保持一致，因中国市场上扬，且投资者冀望国内外将出台更多刺激举措，强化了投资者对风险资产的偏好。

韩股综合股价指数(KOSPI) 上涨0.5%至2,058.87点，为2011年中以来盘中高点。

不过分析师表示，多数投资者将继续作壁上观，因美国第二季国内生产总值(GDP)数据以及美联储政策评估会议结果本周稍后出炉。

“在30日的重要事件发生之前，今日市场走势将会非常谨慎。美联储可能继续缩减刺激规模，同时维持超低利率，”Daishin Economic Research Institute分析师Hong Seok-chan说。

汽车股上扬，现代汽车 和起亚汽车 涨幅分别为逾3%和约5%。

不过SK海力士 股价挫跌超过4%，因忧虑该公司获利成长放缓。(完)
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