韩国股市：触及三年盘中高位，投资者风险偏好增强

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透首尔7月29日 - 韩国股市周二盘中升至三年高位，与亚洲其他股市走势保持一致，因中国市场上扬，且投资者冀望国内外将出台更多刺激举措，强化了投资者对风险资产的偏好。
韩股综合股价指数(KOSPI) 上涨0.5%至2,058.87点，为2011年中以来盘中高点。
不过分析师表示，多数投资者将继续作壁上观，因美国第二季国内生产总值(GDP)数据以及美联储政策评估会议结果本周稍后出炉。
“在30日的重要事件发生之前，今日市场走势将会非常谨慎。美联储可能继续缩减刺激规模，同时维持超低利率，”Daishin Economic Research Institute分析师Hong Seok-chan说。
汽车股上扬，现代汽车 和起亚汽车 涨幅分别为逾3%和约5%。
不过SK海力士 股价挫跌超过4%，因忧虑该公司获利成长放缓。(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%