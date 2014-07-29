台湾债市：RP利率持坚，但月底资金需求扬升

路透台北7月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳，不过市场对月底资金需求扬升的感受渐次明显，并见部分法人将资金调回以利股利发放。

资金调度人士指出，今日市场延续上日资金趋平的市况，部分提前解约的走钱令有资金缺口的金融机构需多行调度，然银行端资金供应仍然充足，让利率不至于有所变化。

〞今天花了一点时间找钱，月底资金需求是比较明显一点。〞一证券商交易员说。

交易员亦指出，由于本周四(31日)月底最后一天有300亿台币的公债交割，又有大额股利发放，市场在月底因素渐次发酵的情况下，会小心应对，但预料利率仍有望持平。

周三及周四有台塑、台达电、富邦金控及联发科等四家大型企业发放较为大额的现金股利，总额达651.48亿台币。(2014年上市公司现金股利发放日程表，请点选 )

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。

今日公司债交割有宏齐科技 6亿台币。