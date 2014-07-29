《中国新债预测》农发行一至五年债料参考国开债定位，一年偏差相对稍多

* 招标品种: 农发行36、38和39期增发债

* 金额上限：均为50亿元

* 招标时间: 1/3年：7/30上午10:00-11:00；5年：7/30上午10:00-11:30

* 受访人数: 8位(券商、银行)

* 预测区间: 4.22%-4.30%；4.70%-4.77%；4.86%-4.95%

* 预测均值: 4.27%；4.74%；4.90%

路透上海7月29日 - 中国农业发展银行周三将招标发行一至五年三期债。路透调查显示，近日现券和资金面表现均较稳定，预计明日农发债定位将基本参考今日国开同期债结果。唯一年期品种收益率，因手续费劣势等原因，偏离幅度可能相对稍多。

国开行今日招标了五期固息增发债，其中一、三、五年期品种中标收益率分别为4.2406%、4.7347%和4.8980%。

上海一银行交易员表示，受流动性相对不足限制，农发行新发债水平将接近或略高于国开行同期限债券。其中一年期品种，在发行手续费方面劣势更为明显，所以偏离幅度可能会更多。

他并预计，明日一年农发债，收益率甚至有望向4.30%水平靠拢。较今日国开行同期债高出逾5个基点(bp)。

不过也有交易员指出，综合来看，明日农发三期债在国开同期债水平基础整体上移2-4个bp可能性较大，一年期品种也不至于有太多的特殊性。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，1/3/5年最新收益率分别为4.3652%、4.7776%和4.9117%。

明日招标新债中，一年期品种为第36期债 的二次增发，票面利率4.45%；三年及五年期为38期 和39期 债首次增发， 票面利率分别为4.72%及4.95%。

具体发行条款如下：

36期二次增发 38期首次增发 39期首次增发

---------------------------------------------------------------

招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 1/3年：7/30上午10:00-11:00 5年：7/30上午10:00-11:30

招标方式 均为单一价格中标(荷兰式)

缴款日 8月5日 8月4日 8月4日

起息日 6月5日 7月16日 7月16日

发行期 7/31-8/5 7/31-8/4 7/31-8/4

上市日 8月7日 8月8日 8月8日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%