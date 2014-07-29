美国金融：华尔街勉力遵守美对俄制裁新规，但措辞模糊留下犯错空间

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透圣路易斯7月28日 - 美国大型银行和证券公司正勉力遵守美国对俄罗斯能源和金融业关键领域的制裁新规。也有部分华尔街人士抱怨说政府指令措辞太过模糊，留下了犯错的空间。
7月16日，美国总统奥巴马宣布对俄罗斯实施最新制裁，施压俄方停止对乌克兰分离分子提供支持。该制裁涉及Rosneft、Novatek俄罗斯油气巨头等，旨在提高俄方金融成本。
但部分美国的银行和经纪商-交易商的合规官员表示，财政部外国资产管控办公室(OFAC)的这些制裁新规并不够明确。某些情况下，这会导致金融机构自行揣测合规方式。他们担心容易遭到美国监管当局的处罚。
这种揣测局面可能在未来更加严重。白宫周一表示，将和欧洲一起在本周出台对俄的经济制裁新措施。
OFAC在发布制裁措施后，与数以百计的金融服务业专业人士举行了电话会议，以回复大家关心的问题。两位与会消息人士表示，虽然会上澄清了一些问题，但仍有一些悬而未决。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%