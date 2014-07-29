《MAGUIRE专栏》投机商押注今年大豆价格不复往年夏末涨势

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
自生长季开始以来，美国作物带多数地区土地条件非常好，以至于市场预计新收成在完全填满美国库存之余，还可能帮助美国创下1960年代中期开始有定期记录以来的最大供应过剩量。
供应量上升预期导致投机客对市场的信心普遍恶化。自6月1日以来，投机客将大豆期货和期权的空头部位提高141%，或11.5万口，达到纪录高位。
大豆非商业空头部位与价格走势图表：link.reuters.com/xyj52w
大豆期货和期权的非商业净部位图表：link.reuters.com/wyj52w
2004年以来，夏季末的11月大豆期货价格变化图表：link.reuters.com/cak52w
卖空兴趣高涨推动大豆价格下跌，而此前终端用户对远月大豆期货需求疲弱，已令大豆期货承压。
但非商业空头部位如此巨大，暗示投机客预计大豆价格将进一步大幅下跌。
**逆势而行**
当然大豆市场中并非所有人都预计大豆价格将在生长季末大幅下跌，因自7月初起投资者已买入逾1,000口买入期权。这些期权允许期权所有者在8月22日期权到期前的任何时间，以每蒲式耳12美元买入9月大豆期货。
目前9月大豆期货成交价低于每蒲式耳11.30美元，这些期权买盘显然将在未来几周提振市场。
但更多的交易商似乎处于看空阵营，自7月初以来，买入近3,000口9月合约卖出期权(行权价11美元)的买家似乎预期，中短期内期货市场仍将持续下跌。(完)
(编译 石冠兰/于春红; 审校 田建华/朱晓军/徐文焰)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2