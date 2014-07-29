《MAGUIRE专栏》投机商押注今年大豆价格不复往年夏末涨势

自生长季开始以来，美国作物带多数地区土地条件非常好，以至于市场预计新收成在完全填满美国库存之余，还可能帮助美国创下1960年代中期开始有定期记录以来的最大供应过剩量。

供应量上升预期导致投机客对市场的信心普遍恶化。自6月1日以来，投机客将大豆期货和期权的空头部位提高141%，或11.5万口，达到纪录高位。

大豆非商业空头部位与价格走势图表：link.reuters.com/xyj52w

大豆期货和期权的非商业净部位图表：link.reuters.com/wyj52w

2004年以来，夏季末的11月大豆期货价格变化图表：link.reuters.com/cak52w

卖空兴趣高涨推动大豆价格下跌，而此前终端用户对远月大豆期货需求疲弱，已令大豆期货承压。

但非商业空头部位如此巨大，暗示投机客预计大豆价格将进一步大幅下跌。

**逆势而行**

当然大豆市场中并非所有人都预计大豆价格将在生长季末大幅下跌，因自7月初起投资者已买入逾1,000口买入期权。这些期权允许期权所有者在8月22日期权到期前的任何时间，以每蒲式耳12美元买入9月大豆期货。

目前9月大豆期货成交价低于每蒲式耳11.30美元，这些期权买盘显然将在未来几周提振市场。

但更多的交易商似乎处于看空阵营，自7月初以来，买入近3,000口9月合约卖出期权(行权价11美元)的买家似乎预期，中短期内期货市场仍将持续下跌。(完)