中国货币市场：临商银行今年同业存单额度15亿，33家银行总计1.28万亿

路透上海7月29日 - 中国临商银行股份有限公司最新发布的同业存单发行计划显示，该行今年额度为15亿元人民币。至此，已有33家银行披露年度计划，规模总计达1.2775万亿元。

临商银行位于山东省临沂市，截至2013年末，该行资产总额571.99亿元，当年实现净利润5.28亿元；期末资本充足率10.51%，不良贷款率为1.87%。新世纪资信评估公司对该行的主体评级为AA。

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (发稿 边竞；审校 张喜良)