《热点透视》考虑一下机会成本，阿根廷或许应该和钉子户债权人妥协

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撰稿 Martin Hutchinson

路透纽约7月28日 - 阿根廷负责债务问题谈判的官员需要考虑一下机会成本。若不能在周三之前与钉子户债权人(holdout creditor)达成协议，情况或许不至于立即恶化。但该国近来与国际金融家改善关系的努力却会功亏一篑，而这些努力的结果，有可能让阿根廷经济受益匪浅。

以Elliott Management一家关联企业为首的对冲基金，要求阿根廷政府偿付发行日期为上次债务重组之前的约15亿美元债券。阿根廷政府若不能与之达成协议，那么根据纽约法院的判决，也不能向其他债权人进行偿付。其他债权人是指那些在阿根廷上次违约时接受新债减值安排的投资者。

阿根廷目前面临两大金融难题。首先，目前闹出问题的对冲基金只是冰山一角，还有大批相对被动的钉子户投资人手中持有高达150亿美元债务。这一数字是阿根廷外汇储备的一半，也远远超过其能够轻松完成的举债规模。其次，该国对持有重组后债券的投资者承诺，至少在今年年底前，不会主动向其它任何人提供更优惠的偿债条件--这就是所谓的《未来发行权利(Rights upon Future Offers,RUFO)》条款。

Elliott等对冲基金已表示，要解决第一个问题，他们可能更愿意接受新债券，而不是现金。至于第二个问题，虽说对于RUFO条款耍花招完全没用，但事情也可以通过等待得到解决。

同时自1月以来，阿根廷方面已经取得不少成果。政府在2012年对西班牙能源集团Repsol 所持的阿根廷国营石油公司YPF 股份进行国有化，现在双方已就此事达成和解。该国还重组了巴黎俱乐部方面的债务，并修改通胀率计算方法，以便同国际货币组织(IMF)的标准接轨。但如果阿根廷再度违约，所有这些旨在与国际投资者重修旧好的举措也都将白费。

此外，阿根廷的资本需求非常大。根据荷兰皇家壳牌公司的估算，仅在Vaca Muerta大型页岩地层开发油气资源，就可能需要3,000亿美元投资，远远超出国内市场的融资能力。但如果引入海外投资并对外举债，要不了多久这些资源就能开始源源不断地流出，并推动整体经济的成长。抛下民族骄傲，付清150亿美元债务，这样做很值。(完)