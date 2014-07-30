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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 09:03 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行： 
    
   中国农业发展银行不超过50亿元人民币一年期固息增发债10:00-11:00 招标，收益率预测均值4.27%
   农发行不超过50亿元三年期固息增发债10:00-11:00 招标，收益率预测均值4.74%
   农发行不超过50亿元五年期固息增发债10:00-11:30 招标，收益率预测均值4.90%
   冀中能源集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承
   天津市旅游(控股)集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，渤海银行主承
   窑街煤电集团5亿元一年期短融簿记建档(中诚信AA-，大公国际资信A+)，浦发银行主承                 
   湖南黄金集团3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中信银行和招商银行主承                 
   鞍钢集团30亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中行和农行主承          
   陕西省交建集团公司13亿元十年期固息债簿记建档(主体评级AA)，平安证券主承               
   上海银行10亿元三个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.6200% 
   南京银行 10亿元九个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.8801% 
   兴业银行 20亿元三个月期同业存单09:30-16:00报价发行，参考收益率4.6002%
   厦门农村商业银行5亿元三个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 
   华夏银行 10亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行
   中信银行  10亿元六个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.70%
   农业银行  10亿元九个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.75%
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   二、新债上市：      
  
   中国财政部260亿元人民币30年期固息国债140016，票面利率4.76%
   中国国家开发银行40亿元五年期固息债040219，票面利率4.92%
   国开行30亿元三年期固息增发债140216，发行价格99.50
   国开行30亿元七年期固息增发债140214，发行价格98.62
   临沂未来科技城15亿元七年期固息债1480408，票面利率7.49% 
   中国北车  20亿元九个月期超短期融资券011428006，票面利率4.75%
   东方园林 5亿元三年期中票，票面利率
   新东北电气集团高压开关有限公司4亿元一年期短融041464050，票面利率7.00%
   吉安新庐陵投资发展公司10亿元五年期中票101463011，票面利率7.10%
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   三、缴款：
    
   财政部150亿元人民币182日期贴现式国债149903，发行价格98.115 
   莱州国资经营公司13亿元七年期固息债1480423，票面利率7.00%
   长春现代农业产业建设有限公司11亿元七年期固息债1480430，票面利率7.00% 
   深圳能源 20亿元九个月期超短融
   中材科技 4亿元一年期短融
   江南化工 3亿元一年期短融
   曙光股份 2亿元一年期短融
   奥瑞金 5亿元三年期中票
   光大银行 10亿元六个月期同业存单111417003，参考收益率4.7200%
   长沙银行10亿元三个月期同业存单111490016，参考收益率4.7537%
   民生银行 10亿元三个月期同业存单111415009，参考收益率4.6801%
   宁波银行 10亿元六个月期同业存单111490015，参考收益率4.8792% 
   浙商银行1亿元一年期同业存单111413008，参考收益率4.96%
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   四、还本付息： 

   中国农业发展银行 180亿元五年期浮息金融债090411（三个月SHIBOR基准）到期兑付，基本利差0.
25%
   07江西高速债 078035 付息    
   09附息国债17 090017 付息    
   10央票65续 1001065N 付息    
   10国开20 100220 付息    
   13深茂业MTN002  101353004 
   13中百MTN001  101358003 
   12沪建债 1280218 付息    
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
    --周二召开的中国中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出
问题，更加注重定向调控。 
    --中国新华社周二报导称，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据《中国共产党章程》和《中国共
产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。 
        
    8/1公布7月官方制造业PMI                (6月51.0)        
              汇丰制造业PMI终值            (6月50.7)        
    8/3公布7月官方非制造业PMI              (6月55)      
    8/8公布7月进出口贸易数据               (6月顺差316亿美元)       
    8/9公布7月工业生产者出厂价格指数(PPI)   (6月-1.1%)             
              居民消费价格指数(CPI)         (6月2.3%)       
    8/13公布7月固定资产投资(不含农户)       (1-6月17.3%)        
              社会消费品零售总额            (6月12.4%)      
              工业增加值                    (6月9.20%)      
              房地产投资和销售情况月度报告        
    8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
    8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值         (7月初值50.8)                       
    8/28公布1-7月规模以上工业企业利润      
                              
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 杨文纨；审校 吴芳/康熙泽)
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