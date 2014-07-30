《中国债券市场每日交易备忘》--7月30日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行不超过50亿元人民币一年期固息增发债10:00-11:00 招标，收益率预测均值4.27% 农发行不超过50亿元三年期固息增发债10:00-11:00 招标，收益率预测均值4.74% 农发行不超过50亿元五年期固息增发债10:00-11:30 招标，收益率预测均值4.90% 冀中能源集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承 天津市旅游(控股)集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，渤海银行主承 窑街煤电集团5亿元一年期短融簿记建档(中诚信AA-，大公国际资信A+)，浦发银行主承 湖南黄金集团3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中信银行和招商银行主承 鞍钢集团30亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中行和农行主承 陕西省交建集团公司13亿元十年期固息债簿记建档(主体评级AA)，平安证券主承 上海银行10亿元三个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.6200% 南京银行 10亿元九个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.8801% 兴业银行 20亿元三个月期同业存单09:30-16:00报价发行，参考收益率4.6002% 厦门农村商业银行5亿元三个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 华夏银行 10亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行 中信银行 10亿元六个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.70% 农业银行 10亿元九个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.75% ============================================================================ 二、新债上市： 中国财政部260亿元人民币30年期固息国债140016，票面利率4.76% 中国国家开发银行40亿元五年期固息债040219，票面利率4.92% 国开行30亿元三年期固息增发债140216，发行价格99.50 国开行30亿元七年期固息增发债140214，发行价格98.62 临沂未来科技城15亿元七年期固息债1480408，票面利率7.49% 中国北车 20亿元九个月期超短期融资券011428006，票面利率4.75% 东方园林 5亿元三年期中票，票面利率 新东北电气集团高压开关有限公司4亿元一年期短融041464050，票面利率7.00% 吉安新庐陵投资发展公司10亿元五年期中票101463011，票面利率7.10% ============================================================================ 三、缴款： 财政部150亿元人民币182日期贴现式国债149903，发行价格98.115 莱州国资经营公司13亿元七年期固息债1480423，票面利率7.00% 长春现代农业产业建设有限公司11亿元七年期固息债1480430，票面利率7.00% 深圳能源 20亿元九个月期超短融 中材科技 4亿元一年期短融 江南化工 3亿元一年期短融 曙光股份 2亿元一年期短融 奥瑞金 5亿元三年期中票 光大银行 10亿元六个月期同业存单111417003，参考收益率4.7200% 长沙银行10亿元三个月期同业存单111490016，参考收益率4.7537% 民生银行 10亿元三个月期同业存单111415009，参考收益率4.6801% 宁波银行 10亿元六个月期同业存单111490015，参考收益率4.8792% 浙商银行1亿元一年期同业存单111413008，参考收益率4.96% ============================================================================ 四、还本付息： 中国农业发展银行 180亿元五年期浮息金融债090411（三个月SHIBOR基准）到期兑付，基本利差0. 25% 07江西高速债 078035 付息 09附息国债17 090017 付息 10央票65续 1001065N 付息 10国开20 100220 付息 13深茂业MTN002 101353004 13中百MTN001 101358003 12沪建债 1280218 付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --周二召开的中国中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出 问题，更加注重定向调控。 --中国新华社周二报导称，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据《中国共产党章程》和《中国共 产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。 8/1公布7月官方制造业PMI (6月51.0) 汇丰制造业PMI终值 (6月50.7) 8/3公布7月官方非制造业PMI (6月55) 8/8公布7月进出口贸易数据 (6月顺差316亿美元) 8/9公布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (6月-1.1%) 居民消费价格指数(CPI) (6月2.3%) 8/13公布7月固定资产投资(不含农户) (1-6月17.3%) 社会消费品零售总额 (6月12.4%) 工业增加值 (6月9.20%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值 (7月初值50.8) 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨；审校 吴芳/康熙泽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申