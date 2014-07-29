中国债市动态：现券收益率续微升，正回购重启压制交投情绪

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透上海7月29日 - 中国银行间市场周二现券收益率继续微涨；交易员表示，央行今日重启正回购操作，基本符合市场预期，但仍对场内交易户交投情绪产生一定压制，在更多宏观数据出台前，料现券难有明显方向，将以区间波动为主。
“正回购回来应该是预期内的，但还是会影响交易户的情绪，”北京一商业银行交易员称。
业内人士透露，中国央行公开市场今日进行了150亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持稳在4.00%。
上海一券商交易员还提到，目前现券处于区间波动，上下两难，机构对后续经济走势亦较为纠结，已公布数据显示经济企稳势头确立，但官方亦担忧下半年经济增长压力，个人感觉，在方向未明前，将会继续等候来自基本面和政策面的更多指引。
但上海一商业银行交易员则表示，宏观经济大趋势应是向好，但其间应有反复，且总理强调要降低融资成本，意味着利率债收益率仍有回落空间，“利率债维持这么高的(收益率)水平，那信用(债收益率)更难下去了。”
人民日报周二刊登文章称，展望中国下半年经济，既有推动经济持续稳定回升的动力，也有制约经济快速发展的压力，但动力大于压力。中国有能力、有条件继续使经济运行保持在合理区间，实现全年经济社会发展的主要目标任务。
剩余期限约4.70年的固息国开债140209券最新双边报价收益率 为4.96%/4.91%，上日尾盘为4.95%/4.89%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报92.978元人民币，较上日结算价跌0.102元，或0.11%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%