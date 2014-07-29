中国债市动态：现券收益率续微升，正回购重启压制交投情绪

路透上海7月29日 - 中国银行间市场周二现券收益率继续微涨；交易员表示，央行今日重启正回购操作，基本符合市场预期，但仍对场内交易户交投情绪产生一定压制，在更多宏观数据出台前，料现券难有明显方向，将以区间波动为主。

“正回购回来应该是预期内的，但还是会影响交易户的情绪，”北京一商业银行交易员称。

业内人士透露，中国央行公开市场今日进行了150亿元人民币28天期正回购操作，中标利率持稳在4.00%。

上海一券商交易员还提到，目前现券处于区间波动，上下两难，机构对后续经济走势亦较为纠结，已公布数据显示经济企稳势头确立，但官方亦担忧下半年经济增长压力，个人感觉，在方向未明前，将会继续等候来自基本面和政策面的更多指引。

但上海一商业银行交易员则表示，宏观经济大趋势应是向好，但其间应有反复，且总理强调要降低融资成本，意味着利率债收益率仍有回落空间，“利率债维持这么高的(收益率)水平，那信用(债收益率)更难下去了。”

人民日报周二刊登文章称，展望中国下半年经济，既有推动经济持续稳定回升的动力，也有制约经济快速发展的压力，但动力大于压力。中国有能力、有条件继续使经济运行保持在合理区间，实现全年经济社会发展的主要目标任务。

剩余期限约4.70年的固息国开债140209券最新双边报价收益率 为4.96%/4.91%，上日尾盘为4.95%/4.89%。