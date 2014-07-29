更新版 1-新债招标：中国国开行五期债发行平稳，正回购重现对短端影响有限

* 国开行五期债发行平稳

* 公开市场正回购重现影响不大

* 本次招标规模不大也利好发行 (新增市场评论及更多内容)

路透上海7月29日 - 中国国家开发银行 周二招标的五期固息债，整体表现平稳，其中一年、七年和10年收益率稍低于预期。交易员称，今日公开市场正回购再现，并未明显影响市场心态，加之本次“福娃债”规模较正常情况有所减少，亦有利发行。

中国央行周二再度重启正回购操作，规模150亿元人民币，不过今日仍呈现小量净投放。业内人士指出，随着短期扰动因素渡过，流动性已获改善并为恢复正回购创造了条件。

华中一券商交易员表示，公开市场今日重启正回购，而资金面仍较宽松，利好一年国开债发行。二级市场整体变化也不大，之前对长债的忧虑也未显现。

今日国开行五期债计划发行总金额为200亿元，此前正常情况下，五债同发时，规模在240亿元至280亿元区间居多。

以下为今日招标新债的具体情况：

一年增发 三年增发 五年增发 七年增发 10年增发

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发行量 40亿元 40亿元 50亿元 40亿元 30亿元

中标收益率 4.2406% 4.7347% 4.8980% 5.1161% 5.1716%

投标倍数 4.32倍 4.04倍 3.53倍 5.28倍 5.97倍

预测均值 4.27% 4.73% 4.89% 5.13% 5.19%

中债到期收益率 4.3518% 4.7833% 4.9470% 5.1805% 5.2490%

曲线

今日招标的五期债为国开行今年第14期 、15期 、16期 、18期 和第19期 的增发债。具体发行条款如下：

第14、15、16、18及19期增发债

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发行上限 1/3/7年：40亿元；5年50亿：10年30亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 1/3/5/10：单一价格(荷兰式)；7年多重价格(美国式)

缴款日 8月4日

起息日 1年：7月10日

3年：6月26日

5年：7月24日

7年：6月9日

10年：6月12日

分销期 7月30日-8月4日

上市日 1年：8月6日

3/5/7/10年：8月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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