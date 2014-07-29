更新版 1-新债招标：中国国开行五期债发行平稳，正回购重现对短端影响有限

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
* 国开行五期债发行平稳
* 公开市场正回购重现影响不大
* 本次招标规模不大也利好发行 (新增市场评论及更多内容)
路透上海7月29日 - 中国国家开发银行 周二招标的五期固息债，整体表现平稳，其中一年、七年和10年收益率稍低于预期。交易员称，今日公开市场正回购再现，并未明显影响市场心态，加之本次“福娃债”规模较正常情况有所减少，亦有利发行。
中国央行周二再度重启正回购操作，规模150亿元人民币，不过今日仍呈现小量净投放。业内人士指出，随着短期扰动因素渡过，流动性已获改善并为恢复正回购创造了条件。
华中一券商交易员表示，公开市场今日重启正回购，而资金面仍较宽松，利好一年国开债发行。二级市场整体变化也不大，之前对长债的忧虑也未显现。
今日国开行五期债计划发行总金额为200亿元，此前正常情况下，五债同发时，规模在240亿元至280亿元区间居多。
以下为今日招标新债的具体情况：
一年增发 三年增发 五年增发 七年增发 10年增发
----------------------------------------------------------------------------
发行量 40亿元 40亿元 50亿元 40亿元 30亿元
中标收益率 4.2406% 4.7347% 4.8980% 5.1161% 5.1716%
投标倍数 4.32倍 4.04倍 3.53倍 5.28倍 5.97倍
预测均值 4.27% 4.73% 4.89% 5.13% 5.19%
中债到期收益率 4.3518% 4.7833% 4.9470% 5.1805% 5.2490%
曲线
今日招标的五期债为国开行今年第14期 、15期 、16期 、18期 和第19期 的增发债。具体发行条款如下：
第14、15、16、18及19期增发债
--------------------------------------------------------------
发行上限 1/3/7年：40亿元；5年50亿：10年30亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 1/3/5/10：单一价格(荷兰式)；7年多重价格(美国式)
缴款日 8月4日
起息日 1年：7月10日
3年：6月26日
5年：7月24日
7年：6月9日
10年：6月12日
分销期 7月30日-8月4日
上市日 1年：8月6日
3/5/7/10年：8月8日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------
本次债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%