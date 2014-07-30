《香港重要政经日程》--7月30日--8月13日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
================== 今日重要政经消息=================
7月30日（周三）
-- 和记电讯香港 公布中期业绩
-- TOM集团 公布中期业绩。
*--11:00 BCT银联集团记者会。
*--16:30 润东汽车IPO记者会。
================== 近期重要政经消息=================
7月31日（周四）
-- 香港公布6月份零售销售数字。
-- 香港公布6月份M-3货币供应。
-- 香港公布6月份外汇基金总资产。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 长江实业 公布中期业绩。
-- 和记黄埔 公布中期业绩。
-- 鼎亿集团投资 公布年报。
-- 理文造纸 公布中期业绩。
--09:00 大连港 在中国举行股东特别大会。
--15:00 龙光地产 股东特别大会。
--18:45 太平洋航运 业绩记者会。
8月1日（周五）
-- 中国海外 公布中期业绩。
-- 东亚银行 公布中期业绩。
--14:30 中国海外中期业绩记者会。
8月4日（周一）
-- 汇丰控股 公布中期业绩。
-- 恒生银行 公布中期业绩。
-- 龙湖地产 公布中期业绩。
--09:00 中国银行 在中国举行股东特别大会。
--13:30 上海电气 在中国举行股东特别大会。
8月5日（周二）
-- 香港电讯 公布中期业绩。
-- 美高梅中国 公布中期业绩。
*-- 国泰君安国际 公布中期业绩。
--10:30 百丽国际 股东周年大会。
--10:30 豪特保健 股东周年大会。
8月6月（周三）
-- 渣打集团 公布中期业绩。
-- 香港交易所 公布中期业绩。
*-- 电讯盈科 公布中期业绩。
*-- 中芯国际 公布第二季业绩。
*-- 安踏体育 公布中期业绩。
*8月7日（周四）
-- 中国联通 公布中期业绩。
-- 创兴银行 公布中期业绩。
8月8日（周五）
-- 希慎兴业 公布中期业绩。
8月12日（周二）
-- 光大国际 公布中期业绩。
8月13日（周三）
-- 国泰航空 公布中期业绩。
-- 腾讯控股 公布中期业绩。
--20:00 腾讯控股业绩电话会议。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申