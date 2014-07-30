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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:25 BJT

《香港重要政经日程》--7月30日--8月13日

================== 今日重要政经消息=================

7月30日（周三）

-- 和记电讯香港 公布中期业绩

-- TOM集团 公布中期业绩。

*--11:00 BCT银联集团记者会。

*--16:30 润东汽车IPO记者会。

================== 近期重要政经消息=================

7月31日（周四）

-- 香港公布6月份零售销售数字。

-- 香港公布6月份M-3货币供应。

-- 香港公布6月份外汇基金总资产。

-- 恒隆地产 公布中期业绩。

-- 恒隆集团 公布中期业绩。

-- 长江实业 公布中期业绩。

-- 和记黄埔 公布中期业绩。

-- 鼎亿集团投资 公布年报。

-- 理文造纸 公布中期业绩。

--09:00 大连港 在中国举行股东特别大会。

--15:00 龙光地产 股东特别大会。

--18:45 太平洋航运 业绩记者会。

8月1日（周五）

-- 中国海外 公布中期业绩。

-- 东亚银行 公布中期业绩。

--14:30 中国海外中期业绩记者会。

8月4日（周一）

-- 汇丰控股 公布中期业绩。

-- 恒生银行 公布中期业绩。

-- 龙湖地产 公布中期业绩。

--09:00 中国银行 在中国举行股东特别大会。

--13:30 上海电气 在中国举行股东特别大会。

8月5日（周二）

-- 香港电讯 公布中期业绩。

-- 美高梅中国 公布中期业绩。

*-- 国泰君安国际 公布中期业绩。

--10:30 百丽国际 股东周年大会。

--10:30 豪特保健 股东周年大会。

8月6月（周三）

-- 渣打集团 公布中期业绩。

-- 香港交易所 公布中期业绩。

*-- 电讯盈科 公布中期业绩。

*-- 中芯国际 公布第二季业绩。

*-- 安踏体育 公布中期业绩。

*8月7日（周四）

-- 中国联通 公布中期业绩。

-- 创兴银行 公布中期业绩。

8月8日（周五）

-- 希慎兴业 公布中期业绩。

8月12日（周二）

-- 光大国际 公布中期业绩。

8月13日（周三）

-- 国泰航空 公布中期业绩。

-- 腾讯控股 公布中期业绩。

--20:00 腾讯控股业绩电话会议。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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