日本债市：公债市场在淡静交投中持稳，等待多项重要事件和数据

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
周三，美国商务部将公布第二季国内生产总值(GDP)。经济第二季增长年率料为3.2%，前季萎缩2.9%。周五，劳工部的非农就业数据将出炉。7月就业人口料增长23.1万人，6月为增长28.8万人，而失业率预计持稳在6.1%。
日本公债期货 早盘一直在145.95-146.00的狭窄空间交投，早盘收升0.02点至145.99。开盘30分钟后，即建立了该区间。
一家外资投资银行交易商称，早盘没有重大买盘，而“淡静市况不卖出”的做法支撑了期货。
日本央行审议委员石田浩二周二表示，出口环境将随着全球经济成长的加快而逐步改善，但不确定性依然存在。他的讲话并未显示央行的经济和物价展望有所变化。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.070% +0.0 0.070%
五年期公债 0.000% +0.0 0.145%
10年期公债 0.525% +0.5 0.520%
20年期公债 1.380% +0.5 1.375%
30年期公债 1.645% +0.0 1.645%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.00 +0.03 145.97
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵/朱晓军；审校 张若琪/田建华)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%