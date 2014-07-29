日本债市：公债市场在淡静交投中持稳，等待多项重要事件和数据

周三，美国商务部将公布第二季国内生产总值(GDP)。经济第二季增长年率料为3.2%，前季萎缩2.9%。周五，劳工部的非农就业数据将出炉。7月就业人口料增长23.1万人，6月为增长28.8万人，而失业率预计持稳在6.1%。

日本公债期货 早盘一直在145.95-146.00的狭窄空间交投，早盘收升0.02点至145.99。开盘30分钟后，即建立了该区间。

一家外资投资银行交易商称，早盘没有重大买盘，而“淡静市况不卖出”的做法支撑了期货。

日本央行审议委员石田浩二周二表示，出口环境将随着全球经济成长的加快而逐步改善，但不确定性依然存在。他的讲话并未显示央行的经济和物价展望有所变化。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.070% +0.0 0.070%

五年期公债 0.000% +0.0 0.145%

10年期公债 0.525% +0.5 0.520%

20年期公债 1.380% +0.5 1.375%

30年期公债 1.645% +0.0 1.645%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.00 +0.03 145.97

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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