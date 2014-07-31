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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 16:32 BJT

港股业绩：和黄中期净利大增1.29倍，受惠分拆带来的巨额特殊收益

路透香港7月31日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 周四宣布，上半年净利按年增长1.29倍，主要受益于年初分拆港灯投资 录得的大额特殊收益；但若撇除物业重估及出售投资所得，期内核心盈利按年升幅为13%，与市场预期基本相符。

截至今年6月底止六个月，和黄的净利为284.4亿港元，去年同期为124亿港元。期内未计重估物业及出售投资所得的核心盈利为135.22亿港元，去年同期为120.1亿港元。

路透综合五名分析师平均预测和黄今年上半年的核心盈利为130亿港元。

和黄建议派中期息每股0.66港元，连续两年增派中期股息；去年同期派0.6港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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