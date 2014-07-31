港股业绩：和黄中期净利大增1.29倍，受惠分拆带来的巨额特殊收益

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透香港7月31日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 周四宣布，上半年净利按年增长1.29倍，主要受益于年初分拆港灯投资 录得的大额特殊收益；但若撇除物业重估及出售投资所得，期内核心盈利按年升幅为13%，与市场预期基本相符。
截至今年6月底止六个月，和黄的净利为284.4亿港元，去年同期为124亿港元。期内未计重估物业及出售投资所得的核心盈利为135.22亿港元，去年同期为120.1亿港元。
路透综合五名分析师平均预测和黄今年上半年的核心盈利为130亿港元。
和黄建议派中期息每股0.66港元，连续两年增派中期股息；去年同期派0.6港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/20/2017 04/13/2017 04/13/2017 04/21/20 16 初值 修正值 前值 小麦 612,536 685,314 671,868 433,978 燕麦 200 343 343 0 大麦 72 0 0 0 玉米 1,453,506 1,330,069 1,328,134 1,144,479 高粱 36,265 151,175 139,568 166,493 大豆 634,877