更新版 2-中国汇市：人民币即期收盘续刷新逾四个月新高，升值预期渐强

* 人民币即期收盘续刷新逾四个月新高 * 中间价小幅走高提供一定动力 * 油盘等购汇盘鲜见踪影 * 人民币升值预期渐强 (更新收盘报价和评论) 路透北京7月29日 - 中国人民币兑美元 即期周二连续第六天收升，并刷新逾 四个月新高。中间价小涨亦给市场提供升值动力。大行购汇量最近减少明显，相应的客盘结 汇力量就愈加凸显，推动价格上涨。 午盘时即期两度试探6.1800整数关口，不过随后出现的购汇为美元提供了支撑。交易人 士认为，当前从技术形态上升值趋势已经形成，热钱囤积香港的态势也较为明显并可能影响 汇率，短期可先看至6.17元的前期高位。 “（美元）市场价格继续朝下，结汇比较多，客盘砸得比较猛，...没有大行购汇。” 一股份制行交易员称。 交易员并认为，人民币短期看还是要升值，经济基本面的回暖，分红和油盘购汇减少， 令客盘人民币升值预期增强，而且CNH的价格也在拉涨境内人民币汇价，估计这一轮人民币 汇率升值到6.15元应该没有太大的问题。 投资银行--德意志银行最新研究报告指出，随着经济复苏迹象的明确，人民币或将再度 出现小幅升值。不过基于对中国监管层推进人民币双向波动的意图，及国际市场上表现强劲 的美元指数，人民币预计也不会回到此前的长期单边升值老路上去。 全球汇市，美元兑一篮子主要货币周二持稳在六个月高位附近，本周稍晚将迎来美国联 邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。新西兰元下滑，因该国乳品巨头恒天然(Fonterra)下 调对奶农付款预估。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1815 6.1863 0.08% 中间价 6.1615 6.1622 0.01% 成交额 148亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.41% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 66 6.1799 6.1865 2014年来即期升贬值幅度 -2.06% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 950 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日 1年期NDF 6.2415/60 6.241 CNH即期 6.1772/92 6.1807 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/曾祥进)