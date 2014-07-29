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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 16:59 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期收盘续刷新逾四个月新高，升值预期渐强

* 人民币即期收盘续刷新逾四个月新高
    * 中间价小幅走高提供一定动力
    * 油盘等购汇盘鲜见踪影
    * 人民币升值预期渐强

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京7月29日 - 中国人民币兑美元 即期周二连续第六天收升，并刷新逾
四个月新高。中间价小涨亦给市场提供升值动力。大行购汇量最近减少明显，相应的客盘结
汇力量就愈加凸显，推动价格上涨。
    
    午盘时即期两度试探6.1800整数关口，不过随后出现的购汇为美元提供了支撑。交易人
士认为，当前从技术形态上升值趋势已经形成，热钱囤积香港的态势也较为明显并可能影响
汇率，短期可先看至6.17元的前期高位。
    
    “（美元）市场价格继续朝下，结汇比较多，客盘砸得比较猛，...没有大行购汇。”
一股份制行交易员称。
        
    交易员并认为，人民币短期看还是要升值，经济基本面的回暖，分红和油盘购汇减少，
令客盘人民币升值预期增强，而且CNH的价格也在拉涨境内人民币汇价，估计这一轮人民币
汇率升值到6.15元应该没有太大的问题。
    
    投资银行--德意志银行最新研究报告指出，随着经济复苏迹象的明确，人民币或将再度
出现小幅升值。不过基于对中国监管层推进人民币双向波动的意图，及国际市场上表现强劲
的美元指数，人民币预计也不会回到此前的长期单边升值老路上去。 
        
    全球汇市，美元兑一篮子主要货币周二持稳在六个月高位附近，本周稍晚将迎来美国联
邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。新西兰元下滑，因该国乳品巨头恒天然(Fonterra)下
调对奶农付款预估。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元          今日              上日       升贬
 即期成交价格                  6.1815            6.1863     0.08%
 中间价                        6.1615            6.1622     0.01%
 成交额                        148亿美元                    
                                                            
 日内相对于中间价最大波幅      -0.41% (上限±2%  日高       日低
                               )                            
 日内波动幅度(pips)            66                6.1799     6.1865
 2014年来即期升贬值幅度        -2.06%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY  950                          
 1Y=CFXS>                                                   
                                                            
 离岸人民币市场,北京时间16:48  今日              上日       
 1年期NDF                      6.2415/60         6.241      
 CNH即期                       6.1772/92         6.1807     
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/曾祥进)
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