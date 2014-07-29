版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 17:30 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国邮电器材 9.9 8 12 8/1簿记建档 民生银行 AA 8/4 8/5 集团公司 ======================================================================================= *重庆城交开发 15 6 12 8/5簿记建档 民生银行 AAA 8/6 8/7 投资(集团) ======================================================================================= *中材国际 10 5 12 8/5簿记建档 北京银行 AA+ 8/6 8/7

中国银行 ======================================================================================= *江东控股集团 30 3 12 8/5簿记建档 兴业银行 AA 8/6 8/7

民生银行 ======================================================================================= *顾家集团 4.5 2 12 8/5簿记建档 中国银行 AA- 8/6 8/7 ======================================================================================= 冀中能源集团 60 20 12 7/30簿记建档 中国银行 AAA 7/31 8/1 ======================================================================================= 天津市旅游 6.5 3 12 7/30簿记建档 渤海银行 AA 7/31 8/1 (控股)集团 ======================================================================================= 窑街煤电集团 5 5 12 7/30簿记建档 浦发银行 中诚信AA- 7/31 8/1

大公国际资信A+ ======================================================================================= 东方证券 50 25 84天 7/31招标 浦发银行 AAA 8/1 8/4

(最高发行余额) ======================================================================================= 太阳纸业 13 5 12 推迟发行 中国银行 AA -- --

=======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *滨化股份 15 3 2 8/1簿记建档 招商银行 AA 8/4 8/5

======================================================================================= *鞍山市城建 20 15 5 8/5簿记建档 民生银行 AA+ 8/6 8/7 投资发展 ======================================================================================= *浦东建设 3 3 3 8/5簿记建档 浦发银行 AA+ 8/6 8/7

======================================================================================= *石家庄市裕峰 10 5 5 8/5簿记建档 光大银行 AA 8/6 8/7 投资开发 华泰证券 ======================================================================================= 鞍钢集团 60 30 3 7/29-7/30簿记 中国银行 AAA 7/31 8/1

农业银行 ======================================================================================= 湖南黄金集团 6 3 5 7/30簿记建档 中信银行 AA 8/1 8/4

（附第3年末发行人调整票面利率权及投资者回售权）招商银行 ======================================================================================= 绍兴市城建 10 3.4 5 8/1簿记建档 国开行 AA 8/4 8/5 投资集团 ======================================================================================= 贵阳金阳建设 15 8 5 8/4簿记建档 国开行 AA 8/6 8/7 投资(集团) ======================================================================================= 山东高速 8 4 5 推迟发行 民生银行 AA -- -- 轨道交通集团 (山东高速集团提供担保) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 杨文纨； 审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐