路透基点：香港航空三年期贷款规模从1亿美元降至8,800万美元--TRLPC

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港7月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港航空有限公司已经将三年期贷款规模从1亿美元下调至8,800万美元。
一般银团阶段有六家银行加入。牵头行兼簿记行远东国际商业银行承贷1,900万美元。
主办行彰化银行、华南银行和台湾合作金库银行各自承贷1,500万美元。
台湾土地银行(1,000万美元)、澳门国际银行(900万美元)和台中商业银行(500万美元)为安排行。
交易于7月24日签署。
这笔贷款最高综合收益为360个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。
该笔贷款由HKA Group Holdings和HKA Group担保。贷款资金将用于一般运营资本。
据香港航空网站，该公司成立于2006年，目前覆盖亚洲近30个城市，包括北京、上海、三亚、曼谷、巴厘岛和冲绳。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)