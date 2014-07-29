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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 12:22 BJT

路透基点：香港航空三年期贷款规模从1亿美元降至8,800万美元--TRLPC

路透香港7月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港航空有限公司已经将三年期贷款规模从1亿美元下调至8,800万美元。

一般银团阶段有六家银行加入。牵头行兼簿记行远东国际商业银行承贷1,900万美元。

主办行彰化银行、华南银行和台湾合作金库银行各自承贷1,500万美元。

台湾土地银行(1,000万美元)、澳门国际银行(900万美元)和台中商业银行(500万美元)为安排行。

交易于7月24日签署。

这笔贷款最高综合收益为360个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码300个基点。

该笔贷款由HKA Group Holdings和HKA Group担保。贷款资金将用于一般运营资本。

据香港航空网站，该公司成立于2006年，目前覆盖亚洲近30个城市，包括北京、上海、三亚、曼谷、巴厘岛和冲绳。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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