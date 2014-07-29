美国个股：花旗将在亚洲增聘百人，力图从中小客户赢取更多业务

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透香港7月29日 - 花旗集团(Citigroup) 发起了新一轮进军亚太商业银行业务的攻势，计划聘用多达100名金融人士。此举是紧跟竞争对手汇丰 的脚步，策略重点为向规模更小的企业客户销售范围更广的产品。
花旗和汇丰等全球性银行目前都聚焦于中小型客户，因为中国国有企业100亿美元以上规模的首次公开发行(IPO)数量日益减少。过去10年，该地区的投资银行就依赖这样的大规模交易为生。
这些增聘将使花旗亚太商业银行业务部门的规模扩大10%。增聘人员是为了向年营收在1,000万至5亿美元规模的企业提供附加外汇和现金管理服务。
“这不是为了在该地区增加数百新客户，而是从拥有跨境业务的商业银行客户那里争取更大市场份额，向他们提供更多贷款、外汇、现金和交易产品，”花旗亚太商业银行业务主管Ashish Bajaj在采访时表示。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%