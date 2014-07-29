中国货币市场：回购利率继续下行，正回购恢复操作难撼宽松资金面

路透上海7月29日 - 中国银行间资金市场周二回购利率全线下行。新股IPO申购资金继续回流，尽管央行公开市场恢复正回购操作，但由于市场早有预期，加之规模仍属温和，对宽松的资金面影响有限。

交易员认为，以目前的资金供给局面，平稳度过月末应该问题不大，不过由于券商等非银行机构融入跨月资金以信用债为主，仍会对盘中成交价格形成扰动，或令加权利率下行速度受抑。

“资金很松，（市场）已经预计到正回购会重启了，量也不大，单日还是净投放的，(对资金面的)影响可以忽略不计了。”上海一银行交易员称。

中国央行周二再度重启正回购操作，规模150亿元人民币，但仍不敌到期致公开市场单日小量净投放。业内人士指出，随着短期扰动因素度过，流动性已获改善并为恢复正回购创造了条件。

华东一银行交易员则谈到，上周资金偏紧，七天回购利率也大多在4%上方运行，央行也暂停了当周的正回购操作，而参考28天正回购4%的中标利率，市场也猜测这一利率水平是央行较为满意的七天回购利率的水准，

“资金紧，（七天回购利率）超过4%比较多，可能就会暂停正回购；资金松了，回到4%下方以后，正回购就恢复了，但量还是有控制的，至少不会冲击资金面，”他并表示。

路透统计数据显示，上周三和周四申购的新股冻结资金规模为6,547亿元，超过6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模，基本符合市场预期。本轮新股的冻结资金将于周一和周二分别解冻。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2696 3.3341 -6.45

七天 3.9698 4.0330 -6.32

14天 4.5561 4.5977 -4.16

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2550 1.0250 +223.00

七天 4.0100 3.9500 +6.00

14天 4.2000 4.1600 +4.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2600 3.3800 -12.00

七天 3.9500 4.0800 -13.00

14天 4.6500 4.6000 +5.00

Shibor

其中:隔夜 3.2503 3.3040 -5.37

七天 3.9070 4.0130 -10.60

三个月 4.7390 4.7465 -0.75