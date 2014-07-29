台湾股市：小幅收跌至一个月低位，开高走低退场观望气氛转浓

路透台北7月29日 - 台湾股市周二开高走低，大盘指数下破9,400点小幅收跌至逾一个月低位，在区域股市独自憔悴。分析师指出，台股涨多回档整理，市场退场观望气氛浓厚，8月中旬前力求季线位置能够提供支撑。

台湾加权股价指数 收低0.30%或28.30点至9,391.88点；今日成交初值 为1,329.54亿台币，上交易日修正后为1,102.44亿。

台新投顾分析师黄文清指出，今日盘面震荡，外资调节退出电子类股，上日资金转向金融类股，原本市场预期将进入良性的换股循环，但今日金融类股再度重挫，资金流向找不到明确方向，埋下隐忧。

〞现在利多没有在反应，虽然传产有一点支撑，但还要看后续弱势股是不是止跌。〞他说。

黄文清指出，今日电子类股仍续跌，不过权值股台积电 及大立光 都已回稳，如果未来几天仍能强势表现，对盘势将有止稳效果。他预估明日大盘指数仍将在9,300-9,500点间整理。

台股电子类指数 收跌0.52%，不过台积电及大立光分别收高2.06%及2.44%；金融及保险类指数 下跌1.53%，传产中的中概类股则表现不弱。