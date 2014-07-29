台湾股市：小幅收跌至一个月低位，开高走低退场观望气氛转浓

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透台北7月29日 - 台湾股市周二开高走低，大盘指数下破9,400点小幅收跌至逾一个月低位，在区域股市独自憔悴。分析师指出，台股涨多回档整理，市场退场观望气氛浓厚，8月中旬前力求季线位置能够提供支撑。
台湾加权股价指数 收低0.30%或28.30点至9,391.88点；今日成交初值 为1,329.54亿台币，上交易日修正后为1,102.44亿。
台新投顾分析师黄文清指出，今日盘面震荡，外资调节退出电子类股，上日资金转向金融类股，原本市场预期将进入良性的换股循环，但今日金融类股再度重挫，资金流向找不到明确方向，埋下隐忧。
〞现在利多没有在反应，虽然传产有一点支撑，但还要看后续弱势股是不是止跌。〞他说。
黄文清指出，今日电子类股仍续跌，不过权值股台积电 及大立光 都已回稳，如果未来几天仍能强势表现，对盘势将有止稳效果。他预估明日大盘指数仍将在9,300-9,500点间整理。
台股电子类指数 收跌0.52%，不过台积电及大立光分别收高2.06%及2.44%；金融及保险类指数 下跌1.53%，传产中的中概类股则表现不弱。
本地时间14:08时，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 升0.3%；韩国股市领涨收盘升0.64%，其次则为日股 走高0.57%。(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)