券商观点：汇改使人民币汇率成为灵敏的国际国内因素风向标--招商证券

路透北京7月29日 - 中国招商证券最新研究报告指出，汇改后央行减少对外汇市场的干预，使得人民币汇率能够更为灵敏体现国内和国际因素的变化，汇率有条件取代外汇占款成为新的国际资金流动风向标。

报告认为，央行退出外汇市场的日常干预，带来两个重要的变化，一是外汇占款的波动率下降，二是人民币汇率的波动率上升。今后外汇占款低速增长将成为常态，这在6月份外汇占款-883亿元人民币上有所体现。

“国际国内因素的冲击由过去主要在外汇占款上面体现，现在主要在人民币汇率上面体现。”报告指出。

而对于6月份央行外汇占款数据和外管局结售汇数据方向相左的矛盾，报告尝试做出三点猜测，一是数据录入外管局和央行统计报表上存在时间差异，二是银行自身购汇，三是其他机构（类似金砖国家应急储备等组织）购汇，但结售汇尚未统计。

报告表示，这三点猜想都需要等候进一步的验证，但数据虽然存在“打架”的现象，也并不能认为有资本外逃的情况出现，因需要把个人和企业外币存款、金融机构综合头寸等存量变化也要考虑在内。

对于外汇占款低速增长成为常态对货币政策的影响，报告认为一是央行需要寻求新的基础货币供应方式，二是央行只有向市场主动提供流动性的时候，才能更有效施加其对利率水平的影响。