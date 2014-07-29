券商观点：汇改使人民币汇率成为灵敏的国际国内因素风向标--招商证券

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透北京7月29日 - 中国招商证券最新研究报告指出，汇改后央行减少对外汇市场的干预，使得人民币汇率能够更为灵敏体现国内和国际因素的变化，汇率有条件取代外汇占款成为新的国际资金流动风向标。
报告认为，央行退出外汇市场的日常干预，带来两个重要的变化，一是外汇占款的波动率下降，二是人民币汇率的波动率上升。今后外汇占款低速增长将成为常态，这在6月份外汇占款-883亿元人民币上有所体现。
“国际国内因素的冲击由过去主要在外汇占款上面体现，现在主要在人民币汇率上面体现。”报告指出。
而对于6月份央行外汇占款数据和外管局结售汇数据方向相左的矛盾，报告尝试做出三点猜测，一是数据录入外管局和央行统计报表上存在时间差异，二是银行自身购汇，三是其他机构（类似金砖国家应急储备等组织）购汇，但结售汇尚未统计。
报告表示，这三点猜想都需要等候进一步的验证，但数据虽然存在“打架”的现象，也并不能认为有资本外逃的情况出现，因需要把个人和企业外币存款、金融机构综合头寸等存量变化也要考虑在内。
对于外汇占款低速增长成为常态对货币政策的影响，报告认为一是央行需要寻求新的基础货币供应方式，二是央行只有向市场主动提供流动性的时候，才能更有效施加其对利率水平的影响。
中国国家外汇管理局数据显示，6月代客结售汇顺差152亿美元，较5月回升，并为三个月新高；同期银行代客远期净售汇27亿美元，为19个月来首次转为净售汇；同期全部金融机构外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%