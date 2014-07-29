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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 15:01 BJT

台湾债市：五年公债殖利率收高，30年长债标售前短多先出场

* 五年热券尾盘受长债影响利率走高
    * 30年长债发行前交易报价热络
    * 103/10明日料在1.17-1.19%间波动

    路透台北7月29日 - 台湾五年公债103/10  殖利率周二小幅收
高。今日30年长债103/12 在发行前交易报价变动快速，市场气氛略略转空，引
发五年债短线多单不安，先行出场令殖利率弹高。料该券在明日30年债标售结果出炉前走势
陷入胶着。
    
    交易商指出，五年期现券103/10盘初表现稳定，多档五年冷券亦见零星买盘进场，筹码
面看来仍十分稳健。不过长债标售前市场追价意愿不足，引发短多出场，加上国际面上美联
储会议(FED)利率决策及重要的就业数据都将公布，预估本周五年债殖利率较难有大幅波动
。
    
    〞30年券的气氛还是在短线上多少影响五年券，至少标售前交易商不想持券。〞一位银
行交易员说。
    
    今日30年债103/12在发行前交易卖方报价一路从2.22%上扬至2.32%，并终于在标售前成
交一笔于2.32%，成为市场对明日标售得标利率的参考值之一。
    
    另名证券商交易员指出，即使明日30年公债标售结果不佳，相信对五年债的影响只有一
两天的时间，殖利率在上行至1.20%以后，相信仍有买盘寻找买点，殖利率要大弹并不容易
。   
    
    市场人士亦指出，长期公债逐渐回归实质买盘的需求面，寿险业不必被迫以较低利率拿
券，整体而言对市场是趋于健康。短线上虽然殖利率曲线后端有些震荡，但市场会逐步消化
相关波动，令尘埃落定。
    
    明天(30日)央行将代财政部标售30年期公债103/12，预估发行金额为350亿台币，下周
一(8月4日发行)。
        
    美国公债收益率周一上涨，五年期/30年期公债收益率差降至2009年来最低，本周美国
将公布一系列重要数据，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)将举行货币政策会议，财政部
还有930亿美元新债标售。指标10年期公债 价格跌7/32，收益率由2.47%升至2.4
9%。 
          
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/10                   +0.90     1.1800    1.1730-1.1800      92.5
 
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    7/29(二)：美国标售五年期公债、美国7月消费者信心指数、美国Redbook连锁店销售、
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议；
    7/30(三)：台湾标售30年期公债、美联储FOMC公布利率决定、美国抵押贷款市场指、再
融资指数、美国ADP民间就业岗位、美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值、欧元区7
月企业景气指数、德国7月就业数据、欧元区7月通胀率初值、欧元区6月失业率；
    7/31(四)：美国一周初请失业金人数、美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI)
、日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话；
    8/1(五)：7月美国非农就业岗位、美国Markit制造业PMI7月终值、美国密西根大学消费
者信心指数7月终值、美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数、中国7月官方制造业PMI、中
国7月汇丰制造业PMI。    
    
         30       103/8                     没有成交
         20       103/7                     没有成交
         10       103/6                       1.6020
          5      103/10                       1.1800
          2       103/1                     没有成交
 (完)   

 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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