台湾货币市场：资金稍紧短率高位不坠，料月底前不会明显缓解

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
* 资金偏少短钱多但跨月稀少
* 票券商以跨月拆款弭平缺口
* 债券附买回利率持平
记者 高洁如
路透台北7月29日 - 台湾银行间短率周二持续居于高位。银行间短钱充斥，但跨月资金很少，令一周拆款利率区间仍在高位。交易员指出，临月底各方调度心态保守，稍紧资金情势料将持续到月底。
资金调度人士表示，目前大型银行的资金仍然偏少，市场上跨月的供给不多，银行间为了怕月底资金无法过关，减少短票承做，而票券商也多以拆款借入因应缺口。
“7月底还这样有些紧，真是有点意外。”一位小型商银交易员说。
而一位大型公营银行交易员则表示，由于资金水位不复以往宽裕，因此在资金拆借、短票承做上可能不会如前活跃，尤其是在资金不足下，对利率的要求会比较高。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.480%，上日区间在0.380-0.470%。
**短票利率持平**
短票市场方面，票券商表示，近期多以加大拆款力道以因应月底资金短绌，因此一早即预定好了拆款的额度，因此虽然市场吃紧，倒也没有影响太大。
他们预计，先前已以跨月拆款先将资金缺口压力分散，因此月底的压力将不会太大。
与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交维持在0.59%-0.61%间，区间高位成交比重增，上日区间亦同；特定大型金融机构的买票利率同样在0.62-0.63%。台湾集保资料显示，周一30天自保短票买卖断平均成交利率0.599%，上周五则在0.596%。
台湾央行周二存单到期金额4,736.1亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆2,605.9亿台币，本周余日落点分别为：周三2,710.8亿、周四3,954.5亿及周五1,081亿。
拆款中心资料 显示，修正后，周一超额准备为1,261亿台币，累积超额准备为负905亿台币、加计前期1%的超额准备为75亿台币。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)利率周二持稳，不过市场对月底资金需求扬升的感受渐次明显，并见部分法人将资金调回以利股利发放。
资金调度人士指出，今日市场延续上日资金趋平的市况，部分提前解约的走钱令有资金缺口的金融机构需多行调度，然银行端资金供应仍然充足，让利率不至于有所变化。
〞今天花了一点时间找钱，月底资金需求是比较明显一点。〞一证券商交易员说。
交易员亦指出，由于本周四(31日)月底最后一天有300亿台币的公债交割，又有大额股利发放，市场在月底因素渐次发酵的情况下，会小心应对，但预料利率仍有望持平。
周三及周四有台塑、台达电、富邦金控及联发科等四家大型企业发放较为大额的现金股利，总额达651.48亿台币。(2014年上市公司现金股利发放日程表，请点选 )
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，同上日。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。
今日公司债交割有宏齐科技 6亿台币。
本周其他交易日公债/公司债/转换公司债发行暂有：周三F-贸联 2亿台币；周四士开 6亿、台耀 5亿台币、20年期公债300亿台币；周五润隆 5亿公司债、华立 10亿台币转换公司债。(完) (集体采写 林妙容; 审校 张喜良)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%